von Wolfgang Bräun

Der traditionsbewusste Villinger kennt auf spontane Frage ganz sicher drei markante Brunnen in der Stadt – den Narro-Brunnen, den Radmacherbrunnen und den der Villingerin. Der große Rest dürfte ihm aber nur nach reiflichem Überlegen einfallen: der Brunnen der Baaremer Trachtenträgerin, der des Romäus und des Franziskus und all die vielen, die in den Gassen stehen: Rosengasse, Bärengasse und Gerberstraße, Brunnenstraße und Rietgasse, Kanzleigasse und Färberstraße und natürlich der kunstvolle Motivbrunnen auf dem Münsterplatz von Klaus Ringwald.

Am Riettor (links im weißen Kreis) „bei dem Kaeferberg“ leitete man einst das Brigachwasser in die Bächle der Stadt. Übrigens plätscherte auch „auf dem Kaeferberg“ mit der Käferburg einst ein Brunnen, den der Bürgermeister mit zwei anderen Anwohnern zu pflegen und sauber zu halten hatte. | Bild: Repro Wolfgang Bräun (aus ‚Schriften der Stadt‘)

Was man aber aus der Distanz nicht weiß: Kann man das Villinger Brunnenwasser auch trinken? Nun, man möge sich vor dem sommerlichen Trunk an jedem der Brunnen vom Hinweisschild „Trinkwasser“ überzeugen. Der Münsterbrunnen wird indes mit abgeleitetem Wasser aus der Brigach und über den „Sägebach“ gespeist, was die Brunnenpflege über das Jahr nicht einfach macht.

Die Aufgabe der Brunnen-Aufseher hatten vor mehr als 200 Jahren (1796) dann auch jeweils drei Anwohner bei den seinerzeit 28 Stadtbrunnen.

Weil das Brigachwasser beim Riettor in die Stadtbächle und zu den Brunnen geleitet wurde, waren „auf dem Kaeferberg“ der Bürgermeister Knoll, der Alt-Zunftmeister Singer und Meinrad Grüninger die verpflichteten „Brunnebutzer“.

Der Radmacherbrunnen in der Rietstraße, hier auf einer historischen Postkarte. | Bild: Repro Wolfgang Bräun (aus ‚Schriften der Stadt‘)

Alle Brunnenaufseher, auch der Apotheker, der Kaplan und der Spitalmeister sowie der Chorregent samt dem Löwenwirt und dem Syndicus, waren bestellt, um die stete Reinlichkeit der Brunnen zu sichern. Sauberkeit galt auch für die „Bäch‘“, denn diese konnten gestaut werden, um bei Brandgefahr die Feuereimer zu füllen. Das ging gut, so die Aufarbeitung der alten Ratsprotokolle durch Ulrich Rodenwaldt, wenn sich „kein Wuest“ oder Sperrmüll ansammelte. Dann mussten die Stadtknechte die Anlieger ermahnen.

Aktuell sind die städtischen „Brunnebutzer“ jedoch eher im Urlaub, denn so ganz und gar attraktiv sind die Brunnentröge nicht in jedem Fall, wie der „Katerbrunnen“ sich jüngst bewies. Weshalb eigentlich alle Brunnen auch nur einen dünnen Strahl abgeben. Sommerhitze 2018: Nur kein Wasser verschwenden.

