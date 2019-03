Mit einer gelungenen Inszenierung wurde am Samstag die neue Neckarhalle im Stadtteil Schwenningen offiziell ihrer Bestimmung übergeben. 500 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem kulturellen Leben der Doppelstadt feierten die Eröffnung.

Rund 500 Gäste feiern die Eröffnung der Neckarhalle in Schwenningen. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Mit Spannung warteten die Gäste, bis sich die Türen zum großen Saal öffneten und endlich den Blick auf das Innere der neuen Veranstaltungsstätte freigaben. Das schlichte und dennoch schicke Interieur des Saals stieß durchweg auf Zustimmung bei den Gästen. Ein Zeitrafferfilm ließ die zweijährige Bauzeit der Halle auf wenige Minuten schrumpfen. Begleitet von Livemusik am Piano, die am Ende mit "Freude schöner Götterfunken" als Reminiszenz an das Beethovenhaus endete.

Bürgermeister Detlev Bührer hielt seine Rede aus luftiger Höhe von einer Arbeitsbühne herab. Der Gemeinderat habe mit der Wahl des Standorts auf dem Areal der ehemaligen Firma Jäckle mit der Nähe zum Bahnhof und Anbindung an den Neckarpark "eine gute Entscheidung getroffen."

Bürgermeister Detlev Bührer hält seine Rede bei der Eröffnung der Neckarhalle aus luftiger Höhe. | Bild: Sprich, Roland

Die Gesamtkosten von 12,1 Millionen Euro, wovon die Stadt Villingen-Schwenningen nach Abzug von Vorsteuer und Fördermitteln noch 9,6 Millionen Euro schultern muss, seien "ein wahrlich guter Preis für das, was wir bekommen haben. Jetzt gilt es, das Haus mit Leben zu füllen. Zeigen sie, dass die Neckarhalle der ganzen Stadt einen Mehrwert bietet", forderte Bührer die Gäste auf.

Architekt Michael Muffler, der die Neckarhalle gemeinsam mit seiner Frau Heidrun geplant hatte, beschrieb das Gebäude. Man habe sich bewusst für einen "klaren, schnörkellosen Gebäudekörper entschieden und wir wollten uns lösen von zeitgemäßen Aussagen der Architektur", umfasste Muffler die Konzeption des Gebäudes. Das Gebäude solle beim Anblick "niemanden beleidigen, sondern gedanklich begleiten."

Architekt Michael Muffler (links) übergibt den symbolischen Schlüssel der neuen Neckarhalle an Oberbürgermeister Jürgen Roth. | Bild: Sprich, Roland

Oberbürgermeister Jürgen Roth sagte, der Neubau einer Halle sei die beste Lösung gewesen. Bei einem Bürgerabend sei klar geworden, wie sehr die Bürger am Beethovenhaus hingen, das 1927 eröffnet wurde. "Ich hoffe, dass in vielen Jahren sich die Menschen ebenso gerne an die heutige Eröffnungsfeier der Neckarhalle erinnern."

Der Leiter des Amtes für Kultur, Andreas Dobmeier, fasste die Leistung aller am Bau Beteiligten zusammen. "Um wie viel schneller als die Hamburger Elbphilharmonie sind wir hier fertig geworden." Von der ersten Idee bis zur Einweihung habe es grade mal zwölf Jahre gedauert. Entstanden ist ein Veranstaltungshaus für Vereine, Studierende und ein Ort der interkulturellen Begegnung.

Oberbürgermeister Jürgen Roth (links) überreicht Andreas Dobmeier vom Kulturamt symbolisch den Schlüssel für die Neckarhalle. | Bild: Sprich, Roland

Begleitet wurde der Eröffnungsabend von unterhaltsamen Showeinlagen mit Jonglage, akrobatischen Luftnummern und Poetry Slam.

Mit einem bunten Rahmenprogramm wird die Eröffnung der Neckarhalle gestaltet. | Bild: Sprich, Roland

Schlüsselübergabe a la Mission Impossible. Das Duo High Society inszeniert die "echte" Schlüsselübergabe und befreit den Generalschlüssel der Neckarhalle aus einem gut gesicherten Tresor. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland