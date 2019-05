von Claudia Hoffmann und Jens Fröhlich

Villingen-Schwenningen – Dazu ist eine Kommune gesetzlich verpflichtet, wie Pressesprecherin Madlen Falke auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte. Betroffen sind Kreistags-/Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen. Die Verteilung hat am 9. Mai begonnen, die zigtausend Stimmzettel waren im Beethovenhaus gelagert. 35 Austräger haben dann diese Stimmzettel an alle wahlberechtigten Haushalte verteilt. Durch diese frühzeitige Zustellung der Stimmzettel können die Wahlberechtigten diesen bereits in aller Ruhe zu Hause ausfüllen und dann den bereits ausgefüllten Stimmzettel mit in das Wahllokal zu bringen. Dadurch ist eine zügige Stimmabgabe im Wahllokal möglich.

Alle Wahlberechtigten haben 40 Stimmen, so viele, wie es Sitze speziell im VS-Gemeinderat gibt. Insgesamt gibt es sieben Listen mit Wahlvorschlägen. CDU, Freie Wähler, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und die Deutsche Liga für Volk und Heimat haben jeweils 40 Kandidaten aufgestellt. Die Alternative für Deutschland (AfD) schickt 14 Bewerber ins Rennen. Unter dem Strich sind das 254 Bewerber. Jedem einzelnen Bewerber können eine, zwei oder maximal drei Stimmen gegeben werden. Werden bei der Wahl zum VS-Gemeinderat mehr als insgesamt 40 Stimmen vergeben, ist der komplette Stimmbogen ungültig. Gibt man einen Stimmzettel mit den Wahlvorschlägen von nur einer Liste unausgefüllt ab, erhält jeder Bewerber darauf automatisch eine Stimme.

Falls Wähler ihre Stimmzettel zu Hause vergessen haben, erhalten diese im Wahllokal erneut die Stimmzettel für die Kommunalwahlen, teilt Madlen Falke mit. Ferner erhalten die Wähler im Wahllokal einen Umschlag für die Kommunalwahlen, dort können sie ihren Stimmzettel hineintun.

Den Stimmzettel für die Europawahl erhalten die Wähler erst im Wahllokal ausgehändigt. Die Wähler sollten neben den Stimmzetteln für die Kommunalwahlen auch ihre Wahlbenachrichtigung und den Personalausweis bzw. Reisepass in das Wahllokal mitbringen. Die zugesandten Stimmzettel stellen keine Briefwahlunterlagen dar. Darauf weist die Pressestelle ausdrücklich hin. Briefwahlunterlagen müssen beim Wahlbüro gesondert beantragt werden.

In Villingen-Schwenningen sind bei der Europawahl 56 454 Menschen wahlberechtigt. Bei der Kreistagswahl dürfen 65 657 Bürger zur Wahlurne gehen, bei der Gemeinderatswahl dürfen 65 516 Menschen ihre Stimme abgeben. Bei der Kommunalwahl dürfen auch 16- und 17-Jährige sowie erstmals auch Menschen wählen, die auf Grund persönlicher Einschränkungen eine gerichtlich bestellte Betreuung haben.