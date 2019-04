von SK

Villingen-Schwenningen – Bei der alevitischen Gemeinde Villingen-Schwenningen fand im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung die Wahl der Vorstandsämter statt. Der neue Vorstand hat nun die Aufgaben verteilt und sich neu aufgestellt, teilt die Gemeinde mit. Man wolle sich auch weiterhin im öffentlichen Leben der Stadt einbringen und werde auch nach wie vor ein verlässlicher Partner der Stadt Villingen-Schwenningen bleiben.

Auf die Fahne geschrieben habe man sich das Ziel einer kulturell vielfältigen, aber integrierten Gemeinde sowie Mitglieder, die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. „Wir fördern unsere Jugend und bekräftigen sie dabei, sich in der Öffentlichkeit einzubringen“, teilt die Gemeinde mit. Zur Zeit unterstütze man zwei Studentinnen bei ihrem Erweiterungsstudiengang „Alevitische Religionslehre/Religionspädagogik“ an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Die Aufgabenverteilung im neuen Vorstand, der bis zum Jahr 2021 im Amt sein wird, setzt sich folgendermaßen zusammen: Den Co-Vorsitz teilen sich jetzt Dilara Kaybaki und Mehmet Melek. Sekretärin der Gemeinde wurde Dilan Altinisik, die durch Sakine Egin vertreten wird. Für die Finanzen der Gemeinde wurden Sultan Tas und Metin Özkurt als Kassierer bestimmt. Für die Öffentlichkeitsarbeit sowie als Pressesprecher ist der ehemalige Co-Vorsitzende Bünyamin Toy ernannt worden. Beratende Beisitzende sind Hatice Bal, Ali Arslan sowie Hasan Tahta.

Die Alevitische Gemeinde in Villingen-Schwenningen und Umgebung wurde am 23. Juli 1995 gegründet und ist wie der deutsche Dachverband als Verein organisiert. In Villingen-Schwenningen und Umgebung vertritt sie über 150 Mitgliedsfamilien und somit rund 300 Personen. Seit dem 1. März 2010 hat die Religionsgemeinschaft ihr eigenes Gemeindehaus in Schwenningen. Die Dachorganisation der Alevitischen Gemeinde in Deutschland vertritt nach jüngsten Untersuchungen des Bundesministeriums des Inneren etwa 255 000 bis 275 000 Aleviten (Stand 2009) und stellen damit eine der größten Gruppen mit Migrationshintergrund in Deutschland.

Dieses Jahr wird die AABF ihr 30-jähriges Bestehen unter dem Motto „Yol Bir Sürek Binbir – Einheit in Vielfalt“ in der Lanxess Arena Köln feiern. Eine der Hauptaufgaben der Alevitischen Gemeinde besteht darin, dass der alevitische Glaube und die alevitisch-bektaschitische Lehre regional und bundesweit bewahrt wird und sich die Interessen der Gemeinden in der Forschung und der Lehre an den deutschen Universitäten weiter etablieren, heißt es weiter.