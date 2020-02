Ausgiebig war die Diskussion, knapp das Ergebnis: Mit vier zu drei stimmte der Ortsteilausschuss Königsfeld für die Ansiedlung von Aldi und Rossmann am Ortsrand – zwischen der L 177 und der Jahnstraße.

Am Mittwochabend belegten die Königsfelder Bürger alle Stühle im Rathaussaal, saßen auf den Tischen und standen an den den Wänden. Das Interesse an der Entscheidung des Ortsteilausschusses Königsfeld war groß. Soll der alte Treff-Standort wieder mit Leben gefüllt werden, etwa einem CAP-Markt, oder soll der Fokus auf die Ansiedlung von Aldi und Rossmann gelegt werden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Sitzung. Bevor die Mitglieder des Ausschusses zur Entscheidung aufgerufen wurden, meldeten sich viele Bürger zu Wort, die ihre Bedenken, Kritikpunkte und Wünsche äußerten.

Um 21.05 Uhr fiel schließlich die Entscheidung. Die Entscheidung dafür, die Ansiedlungspläne weiterzuverfolgen. Diese Empfehlung wird nun an den Gemeinderat weitergegeben. Am 12. Februar wird außerdem der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr eine Entscheidung treffen, die ebenfalls dem Gemeinderat als Empfehlung vorgelegt werden soll.

Ein ausführlicher Bericht zu der gestrigen Sitzung folgt.