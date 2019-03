von Eva Maria Vaassen

Den Albtraum aller Frauen erlebte eine 36-jährige Angestellte aus Schwenningen, als sie an einem Samtsagmorgen im Mai vorigen Jahres kurz nach sieben Uhr auf dem Wochenmarkt ihre Einkäufe erledigen wollte. In den menschenleeren Straßen bemerkte sie einen großen, stämmigen Mann, der sie offensichtlich verfolgte.

Als sie nach mehreren Abschüttelungsversuchen sah, dass der Verfolger bereits seine Hose geöffnet hatte und sein einsatzbereites Glied in der Hand hielt, lief sie panisch mit dem Handy in der Hand in den Mauthepark, wo sie Passanten vermutete. Doch niemand hielt sich dort auf. Der Mann holte sie ein, und sie versuchte, mit ihrer Tasche nach ihm zu schlagen und in die Genitalien zu treten. "Aber mein Bein gehorchte mir nicht, ich war plötzlich wie gelähmt", beschrieb sie die schreckliche Situation jetzt noch einmal vor dem Landgericht Konstanz.

Die Frau konnte sich wehren

Der Mann sagte "Komm, komm" und brachte sie zu Boden, sodass sie mit dem Gesicht auf dem Kies zu liegen kam. Das Display ihres Handys ging zu Bruch. Als er seine Hand unter ihre Hose schob, fing sie an, laut um Hilfe zu schreien. Der Mann legte seine Hand jetzt auf ihren Mund. Da biss sie zu, und zwar so kräftig, dass er sich zunächst nicht mehr befreien konnte. Als er sich wegen der Schmerzen reflexartig ein wenig von ihr erhob, sprang die kleine und überaus zierliche Frau auf und rannte davon. Ihre gute Beschreibung des Täters und die Bissspuren an dessen Hand halfen der Polizei, ihn dingfest zu machen.

Zwei Jahre und drei Monate Haft verhängte das Amtsgericht Villingen vor einem halben Jahr über den Mann aus Syrien, dem wegen des Bürgerkriegs in Deutschland Schutz gewährt wird. Weil er eine Bewährungsstrafe wollte, ging er in Berufung. Die ist jetzt mit Pauken und Trompeten gescheitert. Mit dem Amtsgerichtsurteil sei er eigentlich noch richtig gut weggekommen, meinten Gericht und Staatsanwalt: "Sie haben die Frau wie Freiwild durch die Straßen gejagt!" Die Berufung wurde kostenpflichtig verworfen.

Der Angeklagte saß mehrere Stunden apathisch und mit hängendem Kopf auf dem Stuhl zwischen seiner Pflichtverteidigerin und dem Übersetzer. Erst als die Vorsitzende Richterin ihn aufforderte: "Schauen Sie mich bitte an!", fixierte er das Gericht, um sogleich wieder in die Haltung des beschämten und reuigen Sünders zurückzufallen. Er behauptete, er sei nach einer alkoholdurchtränkten Nacht damals einfach nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen.

Es gab keine Ausreden mehr

Aber alle Indizien sprachen gegen seine angebliche alkoholbedingte Unzurechnungsfähigkeit. Drei Tage nach der Tat hatte er bei der Polizei erklärt, er könne sich nicht mehr erinnern, wie die Frau ausgesehen hatte, nur dass es "irgendein Weib" gewesen sei. Diese drastische Ausdrucksweise sei ein Fehler in der Übersetzung gewesen, argumentierte seine Anwältin. Der Mann leide aufgrund seiner Isolierung durch mangelnde Deutschkenntnisse sehr unter der Haft, in der er sich seit zehn Monaten befindet.

Seit dreieinhalb Jahren ist er in Deutschland. Arbeiten darf er nicht, einen Deutschkurs hat er nur vorübergehend besucht. Jetzt meinte er, er bereue seine Tat. Der jungen Frau, die sich so tapfer und mutig gewehrt hat, sitzt noch immer die Angst im Nacken. Ihre Lebensqualität ist durch das Trauma deutlich eingeschränkt, auch ohne Gitter und verschlossene Türen. Umso schlimmer war für die Frau, dass sie diesen ganzen Albtraum jetzt noch einmal vor einem Gericht durchleben musste.