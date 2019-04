von Hans-Jürgen Götz

Viele Vereine und Organisationen der Doppelstadt haben am Samstag mal wieder in und rund um die Stadt aufgeräumt. Bei strahlendem Sonnenschein holten hunderte von Helfern rund sieben Tonnen Müll aus den Wiesen und Wäldern. Plastik-Müll aller Art, Autoreifen, Computer und Flachbildschirme, Möbel, einfach alles was man auch regulär und kostenlos auf den Wertstoffhöfen im Kreis entsorgen könnte.

Aber dennoch sind alle mit Freude und Spass in kleinen und großen Gruppen an der Arbeit. Zum Abschluss spendierte die Stadt dann allen Helfern noch ein kostenloses Mittagessen, zubereitet vom Team des Deutschen Roten Kreuzes in der Allenstrasse in Schwenningen.

"Ich bin stolz auf unsere Bürgerschaft, die hier so viel freiwilliges Engagement zeigen", so OB Jürgen Roth. Er bedankte sich bei vielen persönlich und dankte auch allen Helfern hinter den Kulissen und dem DRK, die jedes Jahr diese Aktion organisieren und zum Gelingen beitragen.