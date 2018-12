von Rüdiger Fein

Knapp 90 begeisterte und hoch motivierte Kinder hatten in den vergangenen Monaten geübt, geturnt, getanzt und die tollste Akrobatik und Artistik voller Begeisterung bis ins feinste Detail perfektioniert. Am Samstag vor Weihnachten war es dann soweit: der Zirkus Confetti, der unter der Leitung von Larissa Eiternik seit Jahren auch in bundesdeutschen Wettbewerben Preise abräumt, zeigte vor knapp 1000 Zuschauern ein grandioses Programm. Als Vorlage für das bunte Zirkusgeschehen, das in diesem Jahr zum achten mal das Publikum in der Villinger Hoptbühlhalle begeisterte, diente dem Trainerteam, zu dem auch die Töchter Katharina und Erika von Larissa Eiternik gehören, ein Zeichentrickfilm.

Die Begeisterung steht den jungen Tänzerinnen und Akrobatinnen ins Gesicht geschrieben. | Bild: Rüdiger Fein

Wer kennt sie nicht, das abenteuerverliebte Zebra Marty, die liebenswerte Giraffe Melman, den eitlen Löwen Alex oder auch die Nilpferddame Gloria, die mit ihrem divenhaften Getue auffällt. Richtig – der computeranimierte Zeichentrickfilm "Madagaskar" aus den Dream Works Animation Studios ist wohl den meisten ein Begriff, schließlich wollten ihn seit seinem Kinostart allein in Deutschland mehr als sieben Millionen Zuschauer sehen. Und die bunte Geschichte aus dem Reich der Tiere erwies sich als absoluter Glücksfall für den Zirkus, denn wo sonst als in der bunten Welt der Tiere und der Natur hätten sich die Tänzerinnen und Akrobatinnen, es waren bis auf fünf begeisterte Jungs vorrangig Mädchen, die in der Zirkusmanege auftraten, artistisch so austoben können? Langanhaltender Applaus war nach vielen Einzelszenen und am Schluss die wohlverdiente Belohnung für das Ensemble.

Diana Anholt, Alina Schmidt, Alina Kondratiev und Julia Spiegelhalter – das junge Team sidn bereit für ihren Auftritt (von links). | Bild: Rüdiger Fein

Da ein Zirkus zwar von der Kunst der Artisten lebt, aber ohne bunte Kostüme und, die Szene unterstützende, Kulissen nur halb so schön sein kann, waren im Vorfeld Fantasie und Fingerfertigkeit vieler freiwilliger Helfer gefragt. Nahezu alle Kostüme wurden von den helfenden Händen der Eltern und ehrenamtlichen Helfern gefertigt und für die farbenfrohe Bemalung der Kulissen waren ebenfalls die Väter und Mütter der Zirkuskinder zuständig. Und während der Veranstaltung waren kräftige Männerarme gefragt, die zwischen den einzelnen Szenen die Geräte und Matten in die richtige Stellung rückten.

Akrobatik vom Feinsten gibt es vom Kinderzirkus Confetti in der Hoptbühlhalle zu sehen. | Bild: Rüdiger Fein

Das zur Geschichte von "Madagaskar" gehörende Quartett der unzufriedenen und abenteuerlustigen Tiere war für die Geschichte gleich zweimal besetzt worden. Um den verschiedenen Künstlergenerationen die Möglichkeit zu geben, ihr Können in der Manege zu zeigen, gab es ein junges und ein älteres Team. Bei den jüngeren wirkten Diana Anholt, Alina Schmidt, Alina Kondratiev und Julia Spiegelhalter und bei den älteren waren es Evelyn Schäfer, Erika Eiternik, Engeles Friedrich und Laura Schell, die mit beeindruckenden akrobatischen Übungen zeigten, was Zirkuskunst ausmacht.

Die Hoptbühlhalle ist seit Jahren gut gefüllt, knapp 1000 Zuschauer wollen regelmäßig der Kinderzirkus Confetti sehen. | Bild: Rüdiger Fein

Bewähren konnte sich auch das für diese Vorstellung neu angeschaffte Trapezgestell. Nach der Vorstellung, für die auch in diesem Jahr kein Eintritt verlangt wurde, dankte Larissa Eiternik noch einmal allen Helfern und den zahlreichen Spendern, die den Zirkus erst möglich machen.