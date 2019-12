Es ist eine Aktion, die ohne großes Aufheben daherkommt, aber die Herzen vieler Villinger berührt und zu einem festen Bestandteil in der Vorweihnachtszeit geworden ist: Das Villinger Adventsfenster, das dieses Jahr zum bereits achten Mal stattfindet. Am Heilig Abend endet die Aktion mit dem traditionellen Kuhreihen in der Innenstadt. Hier spielt die Stadtmusik weihnachtliche Weisen und das alte Herterhorn, das Instrument der Hirten, erklingt.

Viele Akteure engagieren sich, um die Aktionen jeden Abend um 18 Uhr zu gestalten, hier spielen die Fetscher Boys & Co. Bild: Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Den ganzen Dezember über haben sich an verschiedenen Orten in der Innenstadt symbolisch Fenster geöffnet und die Akteure haben die Besucher mit vielfältigen Darbietungen wie Lesungen, Gesang, Musik, Akrobatik und sogar Comedy, überrascht.

Mit dem traditionellen Kuhreihen endet am 24. Dezember die Aktion Villinger Adventsfenster. Bild: Bartler | Bild: Hahne, Jochen

Die gute Seele hinter der Aktion ist Margot Schaumann, die gemeinsam mit der Stabsstelle Stadtmarketing das Adventsfenster organisiert. „Die Aktion ist wirklich ein Selbstläufer geworden, nach wie vor sind die Teilnehmer und die Besucher rundweg begeistert von der Idee“, so Schaumann.

Meist kommen bis zu 150 oder sogar 200 Besucher jeden Abend zu den verschiedenen Adventsfenstern. „Viele freuen sich Jahr für Jahr darauf, Bekannte zu treffen und sich in der Gemeinschaft auf Weihnachten einstimmen zu können“, so Margot Schaumann. Bereits im Juni sind ihr die ersten Anmeldungen ins Haus geflattert.

Dennoch ist die Aktion für die Organisatorinnen bis zum Schluss sehr arbeitsintensiv. „Durch Krankheit oder Termin-überschneidungen gibt es natürlich auch Absagen und diese Löcher dann wieder zu füllen, ist schon sehr anstrengend.“ Die Kunst sei es, Akteure für den jeweils freien Tag zu finden. „Mir nützt es ja nichts, wenn ich drei Interessenten an einem Tag habe, die muss ich ja verteilen“, schildert Margot Schaumann. Erfreulich sei, dass es jedes Jahr neue Akteure gibt, die sich voller Elan einbringen.