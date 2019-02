von Redaktion

Nach den Diskussionen um das mögliche Reitverbot der Kavallerie der Bürgerwehr beim Umzug melden sich nun die Kavalleristen in einem Leserbrief zu Wort:

Das Wohl unserer Pferde steht bei uns natürlich immer an erster Stelle. Wir sind alle aktive Turnier- und/oder Freizeitreiter und Fahrer. Wir sind das ganze Jahr mit unserem Partner Pferd unterwegs und „hocken“ nicht nur, wie öffentlich dargestellt, an der Villinger Fasnet aufs Pferd, ohne zu wissen, was wir tun.

Unsere Pferde sind ständig im Einsatz, sei es zu Hause oder bei öffentlichen Veranstaltungen. Aktiv sind wir alle unter anderem auf Reitturnieren, bei Reitlehrgängen, bei mehrstündigen Wanderritten, beim Pferderennen in Baden-Baden, bei kirchlichen Prozessionen, beim Almabtrieb in Denkingen sowie an verschiedenen Trachten- und Festumzügen im ganzen Land.

Bei der Aufführung „Figaros Hochzeit“ des Villinger Sommertheaters 2017 auf dem Gelände der Junghans Villa haben drei unserer vierbeinigen Kameraden über sechs Wochen die Proben und Aufführungen souverän gemeistert. Davon konnten sich viele Besucher und Darsteller persönlich überzeugen – zum Teil auch davon, wie das Vorbereitungstraining abgelaufen ist.

Bei unseren Reitern und Pferden kommen noch viele weitere Aktivitäten hinzu, beispielsweise gemeinsame Ausritte (auch durch die Innenstadt), Einsätze bei Hochzeiten oder Sankt-Martins-Umzüge. Auch dort sind unsere Pferde das ganze Jahr über besonderen äußeren Einflüssen ausgesetzt.

Selbstverständlich werden auch Proben mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik vor großen Events, wie zum Beispiel einem Zapfenstreich, abgehalten. Aber auch das war schon immer so. Alle Veranstaltungen setzen ein kontinuierliches Training und eine intensive Vertrauensbasis zwischen Pferd und Reiter voraus. Und diese lässt sich nur durch regelmäßiges Training von Reiter (oder der festen Reitbeteiligung) und Pferd erreichen.

Wir haben bei uns in der Abteilung erfahrene Reiterkameraden, die in diesem Jahr bereits zum 48. Mal(!) an der Fasnet aktiv am Umzug teilnehmen. Wir sind als Abteilung stolz darauf, die ältesten aktiven Kavalleristen in unseren Reihen zu haben – von so viel Erfahrung und Wissen kann jeder nur profitieren.

Es ist außerdem nicht nur in unserem eigenen Interesse, sondern eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Personen und unsere Pferde ausreichend versichert sind. Wir verfügen über die notwendige Reiterfahrung und Fähigkeit, weder uns, unsere Begleitpersonen, die Pferde noch die Zuschauer durch fahrlässiges Verhalten in Gefahr zu bringen. Es steckt also weit mehr dahinter, als nur am Fasnetumzug im Schritt hoch zu Ross durch die Stadt zu flanieren!

Für die Abteilung Kavallerie: Alfred Strohmeier, Hans-Joachim Böhm, Nicole Dörfler, Kai Dörfler, Ilona Haus, Werner Kornhaas, Eduard Kulm, Kaspar Naas, Günter Neininger, Barbara Mutschler, Martina Spendel.