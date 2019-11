von sk

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden im Zuge der Straßenunterhaltung werden ab kommender Woche noch folgende Fahrbahnbeläge durch die Technischen Dienste in diesem Jahr saniert: Der Fahrbahnbelag der Bickenbrücke sowie in Marbach im Bereich der Schaffhauser Straße 19. Der Belag auf der Bickenbrücke sei partiell stark verformt und in einem sehr schlechten Zustand.

Kein Aufschub möglich

In den Sommermonaten wurde die Sanierung aufgrund anderer Baumaßnahmen und Umleitungen zurückgestellt. Die Verkehrssicherheit lasse nun keinen weiteren Aufschub zu. Die Zufahrt aus Richtung Kaiserring ist deshalb gesperrt, die Umleitung erfolgt über Klosterring, Mönchweilerstraße und Friedrichstraße. In der Max-Planck-Straße werden der Belag und die Kontaktschleife der Ampel im Bereich der Ampelanlage an der Einmündung zur Berliner Straße erneuert. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbei geleitet.

Teilfläche wird ausgebessert

In Marbach wird im Bereich der Schaffhauser Straße 19 eine Teilfläche der Fahrbahn ausgebessert, die stark aufgebrochen ist. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbei geleitet. Diese Arbeiten werden nacheinander ab Montag, 25. November, vorgenommen.

Zwei Wochen Bauzeit

Begonnen wird auf der Bickenbrücke, im Anschluss daran werden die Bauarbeiten in die Max-Plank-Straße/Berliner Straße verlegt und zuletzt steht die Schaffhauser Straße im Programm. Für die Belagsarbeiten ist eine Bauzeit von zwei Wochen vorgesehen. Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig und könnten sich daher verzögern.