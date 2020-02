von Redaktion

In der Sitzung im September 2019 hat der Gemeinderat der Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessanhängers, im Fachjargon Enforcement Trailer genannt, zum Gesamtpreis von etwas über 168 000 Euro zugestimmt. Dieser konnte nun an das Bürgeramt der Stadt Villingen-Schwenningen ausgeliefert werden. Das Gerät wird ab Mitte nächster Woche im Stadtgebiet für die Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.