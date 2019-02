von Rüdiger Fein

Villingen aus der Luft, ein leckeres Eis, ein gemütliches Schlendern durch die Gassen der Zähringerstadt, ein Tag um sich wohl zu fühlen – und plötzlich! Da steht doch einer in Schwarz/Weiß mitten in dieser bunten Welt und schaut gelangweilt vor sich hin. "Wer bist Du? Was machst Du hier? Warum bist Du schwarzweiß? Die zehnjährige Marisa ist neugierig und fragt einfach.

Raus aus seiner schwarz-weißen Welt holt die zehnjährige Franziska (Marisa Dienstberger) den selbsternannten Seelenwächter (Olaf Jungmann) und führt ihn durch das Fraziskanermuseum. | Bild: Filmszene

Und Neugier ist auch das Stichwort, das die Szene erklärt. Es ist der Beginn des neuen Imagefilm, den der Königsfelder Filmemacher Christoph Brach in Szene gesetzt hat. Der Streifen soll neugierig machen auf ein ganz besonderes Museum: das Franziskanermuseum. Der Film begeistert mit seiner liebevollen Inszenierung.

Begeisterung, das ist ein weiteres Stichwort, für das der Imagefilm steht. Die zehnjährige Marisa lässt sich mitreißen von den vielen interessanten Themen, auf die sie bei einem Rundgang durch das Franziskanermuseum stößt. Sie lässt sich begeistern von der Aura, die so manches der Ausstellungsstücke umgibt und von der Vielfalt der Themen und dem Facettenreichtum, die ein modernes Museum zeigen kann.

Das ist es, was der Film leisten soll, erklärt Anita Auer, die das Museum als Seele der Stadt sieht. "Wir wollen neugierig machen, die Menschen sollen die Seele der Stadt spüren", sagt die Museumsleiterin.

Der studierte Filmemacher Christoph Brach hatte bislang vor allem Werbe- und Imagefilme produziert. Die folgen in der Regel einem ganz bestimmten Klischee und engen Vorgaben, so war der Franziskaner-Film eine ganz besondere Herausforderung. "Ich habe fast alles selber geplant, gescriptet und gedreht", erzählt Brach. Lediglich bei den Aufnahmen mit der Drohne habe er auf das Know-how und das Equipment eines Freundes zurückgreifen müssen.

Suche nach der Szene

Aus insgesamt acht Stunden Material musste der Filmemacher genau achteinhalb Minuten herauszufiltern. Diese Szenen mussten die Botschaft rüberbringen: "Kommt ins Franziskanermuseum und lasst Euch verzaubern." Ihn zumindest habe das Museum verzaubert und er kommt gerne wieder, so der Filmemacher.

"Wir wollen in der zunehmend digitalisierten Welt den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren", sagt Anita Auer. Eine App reiche dafür nicht aus.