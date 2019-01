In der Doppelstadt leben immer weniger Flüchtlinge in Sammelunterkünften. Inzwischen gibt es nur noch eine, ein früheres Fabrikgebäude in der Sturmbühlstraße in Schwenningen. Das ist derzeit nur mit 17 Personen belegt, erklärte Heike Frank, Sprecherin im Landratsamt. Die Meisten, die nach Villingen-Schwenningen flohen, suchten sich nach ihrer Anerkennung so schnell wie möglich eine Wohnung. Ihre Zahl nimmt seit 2017 wieder zu – von knapp 440 auf derzeit über 500. Das liege einerseits am Familiennachzug, andererseits auch daran, dass die Flüchtlingsfamilien in VS Nachwuchs bekamen, berichtete Annette Hug-Kalisch, Sachgebietsleiterin Integrationsförderung der Stadt.

Syrer sind größte Gruppe

Hug-Kalisch und ihr Team sind Anlaufstelle für die Syrer (325 Personen), Eritreer (42 Personen), Iraker (21 Personen) und weiteren Nationalitäten. "Die größte Not" bei vielen betreffe die Wohnsituation. Nicht wenige hätten die Sammelunterkünfte schnell verlassen, dabei habe der eine oder andere eine Wohnung auch voreilig angenommen. Die seien manchmal zu klein oder auch in schlechtem Zustand, schilderte es Hug-Kalisch. Dabei sei es der größte Wunsch der Flüchtlinge, schnell Kontakt mit den deutschen Nachbarn zu schließen. Das sei je nach Wohnung aber gar nicht immer so einfach.

Rückkehr im Einzelfall

Oft wird die Integrationsförderung auch bei emotionalen Problemen um Rat gefragt. Gerade die Syrer und Iraker leben in ihrer früheren Heimat in Großfamilien, nach Deutschland ist meist nur die kleine Kernfamilie geflohen. Auch an das neue Zusammenleben müssen sich die Flüchtlinge gewöhnen. Das klappt nicht immer, erst kürzlich sei eine Frau wieder in den Norden Iraks zu ihren Eltern zurückgegangen. Als Grund vermutet Hug-Kalisch: "Heimweh."

Deutsch muss gesprochen werden

Ein großes Thema sei auch die Sprache: Doch dank der hervorragenden Arbeit vor allem der Volkshochschule könne jeder, der wolle, auch einen Deutsch-Kurs besuchen. Hug-Kalisch und ihre Mitarbeiter machen bei Zusammenkünften mit den Flüchtlingen immer klar, dass sie sich so lang wie möglich in Deutsch unterhalten. Zwei der Integrationsmanager sprechen arabisch, aber sie dolmetschen nur in Notfällen, bei Behördengängen und Schulbesuchen zum Beispiel. Viel Wert legt die Integrationsförderung auch darauf, dass die Flüchtlingsfamilien ihre Kinder in Kindergärten und Schulen schicken. Möglicherweise gelinge bei einigen Familien die Integration erst in dieser zweiten Generation. Denn viele Eltern müssten sich noch mit "Leid und Elend der Flucht" auseinandersetzen. Auch dafür suche die Integrationsförderung Hilfen.

"Die Arbeit geht uns nicht aus", sagte Hug-Kalisch. Möglicherweise wird sie bald noch mehr. Dass in der einzig verbliebenen Sammelunterkunft nur 17 Personen (bei 160 Plätzen) untergebracht sind, liege am Berechnungsschlüssel, erklärte Frank. Auf den werden die Menschen angerechnet, die den Erstaufnahmeeinrichtungen zugewiesen wurden. Das waren die früheren Kasernenanlagen in Villingen, die am 30. September 2017 geschlossen wurde, sowie die in Donaueschingen, die im Sommer zumacht. Dort sind derzeit knapp 450 Flüchtlinge untergebracht. Bald können die monatlichen Zuweisungen für den Kreis und damit auch für Schwenningen wieder steigen.