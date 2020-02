von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Der ehemalige Bezirkskantor Bernd Boie hat das kirchenmusikalische Leben in evangelischen Dekanat Villingen und insbesondere im Stadtbereich Villingen maßgeblich geprägt. Jetzt verstarb der geschätzte Kirchenmusiker im Alter von 88 Jahren.

1932 in Deutsch-Eilau geboren, führte sein Lebensweg mit der Elternfamilie über Leipzig, Krummau im Böhmerwald und Budweiss in der Tschechoslowakei 1945 nach Lüneburg, wo man beim Großvater, der an der Johanneskirche als Superintendent wirkte, in den Wirren des Kriegsendes Unterkunft fand. Hier bekam der Siebenjährige ersten Klavierunterricht, später auch Orgel- und Musikunterricht am Johanneum, der Schule an der Johanneskirche, wo er Abitur machte und wo die Weichen für das Musikstudium und den späteren Beruf gestellt wurden.

Seine erste Kantorenstelle trat der junge A-Musiker 1958 an der Kreuzkirche in Wolfsburg an. Bereits 1959 wechselte er nach Baden auf die Kantorenstelle in Hornberg. 1976 stellte er sich einer neuen großen Herausforderung. Dieter Fürst und Wolfgang Berweck gewannen Bernd Boie 1976 für das Bezirkskantorat im neuen Kirchenbezirk Villingen und die Kantorenstelle an der Johannes- und Markuspfarrei.

Viele Menschen haben seitdem Bernd Boie in Konzerten, bei Kirchenmusikfesten und als Sängerinnen und Sänger in verschiedenen Chören erlebt. Systematisch baute Boie Kirchenchöre, die Kantorei und den Motettenchor auf, gab Orgelunterricht und Orgelkonzerte.

In den gut 20 Jahren seines Wirkens in Villingen entstanden die Villinger Orgeltage und die sommerlichen Orgelmusiken. Viele Konzertbesucher werden sich noch an herausragende Veranstaltungen wie das War-Requiem oder die H-Moll-Messe mit Ludwig Güttler erinnern.

Seinen Altersruhesitz fand Bernd Boie mit seiner Ehefrau Irma, mit der er als Kirchenmusikerin auch viel Berufliches teilen konnte, im Brigachtal. Hier konnten die Boies noch vor einem Dreivierteljahr im Frühjahr 2019 ihre diamantene Hochzeit feiern.

Mit Irma Boie und ihren vier Kindern trauern viele Kirchenmusikfreunde um den verstorbenen Bezirkskantor, der über Villingen hinaus auch die musikalische Arbeit in den Kirchengemeinden des Bezirks mit entwickelt hat.

Die Trauerfeier für Bernd Boie findet am Mittwoch, 12. Februar, um 13.30 Uhr in der Johanneskirche im Stadtbezirk Villingen statt. Anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof in Villingen.