von Alexander Hämmerling

Nun geht er endgültig von Bord, der Sozialdemokrat, der Offizier der Reserve, der Magister der Sprachwissenschaften sowie alter und neuer Literatur: Nach über 40 Jahren Schuldienst und 13 Jahren Schulleitung am Gymnasium am Deutenberg (GaD) will Manfred Koschek endlich den Leidenschaften eines Pensionärs wie Jeep-Ausflügen in geographisch nördlich gelegenen Gefilden frönen. Seine offizielle Verabschiedung aus dem Berufsleben in der Schwenninger Neckarhalle zeichnete einen Mann von hoher fachlicher Kompetenz und Menschennähe wie aus einem Guss.

Händchen für soziale Interaktion

Fünf Seelen sollen Manfred Koschek laut Thomas Steiner, Abteilungsdirektor am Freiburger Regierungspräsidium, inne wohnen. Da wären der Schöngeist, der belesen mit lyrischen Bonmots aufwartet, der haptisch begabte Hobbyhandwerker, der Sportler, der Reiselustige und der Familienmensch Koschek. Bei seiner Rede zitiert Steiner aus alten Dienstzeugnissen – auch hier ist der Einser-Akademiker Koschek als sachverständiger Fachmann mit einem „Händchen für soziale Interaktion“ beschrieben.

Bei einer kleinen Podiumsrunde erinnert sich das pädagogische GaD-Urgestein Hanno Groh an seinen Kommilitonen Koschek vor 42 Jahren bei einem Hauptseminar: „Lederjacke, Raucher, ob die Lederjacke oder das Gesicht morgendlich zerknitterter war, war schwer zu sagen.“ Koscheks akademische Abschlussarbeit trägt zumindest den Titel „Argumentationstheorie und praktische Argumentation“. Und für „sein“ GaD musste er bei einer sich stets entwickelnden Schullandschaft auch im Gemeinderat 13 Jahre lang viel argumentieren: Neubau bei immer höheren Schülerzahlen, neue Profilfächer, Wandel hin zu einer viertägigen Ganztagsschule und eine sich bis in die heutigen Tage hinziehende und äußerst komplizierte Altbausanierung der denkmalgeschützten Schule. Nach einer vierstündigen Feier sind die Abschiedsworte des ebenfalls ehemaligen, geschäftsführenden Schulleiters aller Gymnasien in VS klar: „Ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich keinen einzigen Tag im Schulleben missen möchte.“