Eine gute Allgemeinbildung ist ohne Zweifel wertvoll. Und es gibt kaum einen besseren Ort als das Gymnasium, um sich diese anzueignen. Doch wer sagt, dass man bis zum bitteren Ende durchhalten muss, um die schulische Karriere mit einem Abitur zu krönen?

Egal, ob die zweite Fremdsprache doch zu viel des Guten war oder man sich für Fächer interessiert, die an einem allgemeinbildenden Gymnasium nicht angeboten werden: Wer es nicht bis zur akademischen Reifeprüfung durchhält, findet inzwischen genügend Alternativen. So kann man etwa nach der neunten oder zehnten Klasse an ein berufliches Gymnasium wechseln oder durch ein Praktikum nach der elften die Fachhochschulreife erlangen. Ein Glück – denn für eine erfolgreiche Zukunft ist Abi nicht Pflicht!