Zu einem brennenden Lastwagen musste die Feuerwehr Villingen am Fasnetssonntagmorgen in die Schwedendammstraße ausrücken. Aus einem dort abgestellten und verschlossenen Lastwagen drang Rauch. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich in dem Fahrzeug eine Person befindet, musste die Feuerwehr das Fahrzeug zunächst gewaltsam öffnen. Es wurde jedoch keine Person vorgefunden. Wie Kommandantenstellvertreter Robert Friedrich erläuterte, ist das Feuer möglicherweise im Bereich eines Elektrokastens in dem zum Wohnmobil umfunktionierten Lastwagens entstanden. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und 21 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

