von Martin Disch

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde ist die jüngste Pfarrei der Seelsorgeeinheit Villingen.

Am 1. Juni 1971 wurde sie gegründet, im Oktober 1971 war die Grundsteinlegung, und zwei Jahre darauf, am 28. Oktober 1973, wurde Heilig Kreuz geweiht. Zu den jährlichen Höhepunkten im Gemeindeleben zählt das im November stattfindende Gemeindefest. Jetzt lud die Pfarrei zum 45. und letzten Mal ins Gemeindezentrum an der Hochstraße auf dem ­Bickeberg ein. Viele bedauerten, dass es nach so langer Zeit das letzte Fest war.

Der Grund: Das Gemeindeteam findet immer weniger helfende Hände, was die Organisation des Festes anbelangt. Mit ein Grund sind aber auch Forderungen der Stadt hinsichtlich des Brandschutzes, die unter anderem für deutliche Einbußen bei der zulässigen Besucherzahl sorgen. All das führte letztendlich dazu, dass es nach 2019 kein weiteres Pfarrfest in Heillig Kreuz mehr geben wird. Folglich war jetzt Wehmut angesagt, denn das Fest diente der Kommunikation.

Das Fest startete traditionell mit dem Auftritt der Kinder des Kindergartens St. Michael. Der Saal war voll und die Eltern und Großeltern ließen sich von den Liedern und Tänzen der Kinder und Enkel unterhalten. Gemeinsam mit dem Leiter der Einrichtung, Nico Makowe, und den Erzieherinnen begeisterten die Kleinen ihr Publikum. Die Zuschauer wurden bestens verköstigt, traditionell lud der Flohmarkt zum Einkauf ein. Die reichhaltige Tombola zog die Interessenten in ihren Bann. Nach dem Auftritt der Kindergartenkinder wurden die Besucher durch die Kindertrachtengruppe aus Löffingen weiter unterhalten.

Am Sonntag wurde das Gemeindefest mit einem Familiengottesdienst gefeiert, der vom Münster- und St.-Fidelis-Kirchenchor und der Jugendband St. Fidelis gestaltet wurde. Der Chor sang neue geistliche Lieder und bereicherte den Gottesdienst. Anschließend traf man sich wieder im großen Pfarrsaal zum gemeinsamen Mittagessen. Die Küche bot wie in all den 45 Jahren zuvor ein reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot . Am Nachmittag war das Kuchenbuffet gefragt. Rund 70 Personen, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen, mussten im Vorfeld gefunden werden, damit das zweitägige Fest wie gewohnt über die Bühne gehen konnte.

Mit einem Großteil des Festerlöses, so Thomas Prestele und Jürgen Vogler aus dem Gemeindeteam, insbesondere mit dem Erlös aus der Tombola, wird die Pfarrgemeinde Heilig Kreuz das Kinderhospiz Sternschnuppe in Schwenningen unterstützen. Gerade die vielen karitativen Projekte, die man in all den Jahren finanzierte, bewiesen, dass eine Gemeinde auch über den Tellerrand beziehungsweise über den eigenen Kirchturm hinaus schaut.