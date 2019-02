So recht glauben mag Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft, noch gar nicht, dass er folgenden Satz wirklich sagen kann: "Wir liegen voll im Zeitplan." Gerade einmal ein paar Monate hatten sie um die alten Kasernenwohnungen an der Dattenbergstraße kern zu sanieren, bevor im Frühjahr die ersten Polizei-Studenten einziehen sollen.

"Es hat uns selbst ein wenig überrascht, dass alles so gut gelaufen ist", sagt Müldner. Die Handwerker-Unternehmen hätten schnell Ressourcen zur Verfügung gestellt und auch die Zusammenarbeiter aller Beteiligter hätte einwandfrei funktioniert.

Das einzige Problem, auf das sie während der Arbeiten gestoßen seien, sei die Sache mit dem Brandschutz. "Wie fast überall", sagt Müldner. Ursprünglich sei man davon ausgegangen, dass die Decken in den Gebäuden aus Beton seien. Nun sind sie meist aus Holz, was nicht so sehr den Zeitplan, vielmehr jedoch den Kostenplan durcheinander bringt. In den Brandschutz fließen so nun Mehrkosten "im unteren sechsstelligen Bereich", wie Müldner sagt.

Das Projekt: Es ist eines der größten Sanierungsprojekte der Doppelstadt. Die ehemaligen Kasernengebäude zwischen Pictorius- und Dattenbergstraße werden seit Herbst vergangenen Jahres vom Bündnis für faires Wohnen VS entkernt und von Grund auf saniert. Das Ziel: Ein Teil der Gebäude soll im März, der Rest im September an das Land Baden-Württemberg übergeben werden. Dann werden dort im Rahmen der Einstellungsoffensive des Landes zunächst Polizei-Studenten wohnen, anschließend sollen die Wohnungen auf den freien Markt kommen.

Die Sperrung: Seit diesem Montag ist die Dattenbergstraße für Abbrucharbeiten halbseitig gesperrt. "Die Balkone müssen weggeschnitten und die Dächer abgerissen werden", sagt Rainer Müldner. "Wir haben lange diskutiert, ob es auch ohne Sperrung geht." Am Ende wäre es für alle Beteiligten jedoch zu gefährlich gewesen. Voraussichtlich bis zum 29. März soll die Sperrung andauern. Bis dahin können Autofahrer nur aus Richtung Unterkirnach/Richthofenstraße durch die Dattenbergstraße fahren. Wer in Richtung Unterkirnach/St. Georgen möchte, muss über die Kirnacherstraße fahren. Müldner, derzeit sehr positiv gestimmt, will jedoch versuchen, dass die Sperrung früher wieder aufgehoben werden kann. "Wir bemühen uns, so schnell wie möglich fertig zu werden", sagt er.