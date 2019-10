Die neue Kunsteisbahn geht am Freitag in der Helios-Arena Betrieb. Die Investition von insgesamt 4,9 Millionen Euro ermöglicht den Ganzjahresbetrieb – und das lädt auch Eishockeymannschaften aus dem nahen Ausland zum Training ein.

Pünktlich zur neuen Saison kann dieses Wochenende die umgebaute und sanierte Kunsteisbahn in Schwenningen in Betrieb genommen werden. Ab Freitag können Besucher dort wieder Eislaufen. In Rekordzeit wurde die alte Anlage in Halle 2 komplett umgebaut