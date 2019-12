von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Jetzt ist es endgültig so weit: Am 18. Dezember abends schließt der Jumbo Second Hand-Markt an der Bahnhofstraße in Villingen seine Ladentüren. Viele, denen Nachhaltigkeit und Soziales am Herzen liegen, bedauern das. In der Mitgliederversammlung des Trägervereins „Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit im Evangelischen Kirchenbezirk Villingen“ wurde jetzt das Abschluss-Prozedere beschlossen.

Besonders günstige Preise

Letzter Verkaufstag ist Mittwoch, 18. Dezember. An den beiden vorhergehenden Tagen findet bereits ein Sonderverkauf statt. Alle noch vorhandenen Waren werden zu noch günstigeren Preisen abgegeben. Die Schließung war schon lange absehbar. Der eigentliche Ansatz dieser sozialen Einrichtung, Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten über eine zeitweise Beschäftigung im Jumbo für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen, war seit geraumer Zeit kaum noch realisierbar. Stattdessen wurden einige Mitarbeiter in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu den üblichen Tarifen übernommen.

Vorsitzende Brigitte Schäfer beschreibt die Situation: Veränderte Marktbedingungen, höhere Auflagen für den Verkauf von gebrauchten Elektrogeräten, die Billigangebote großer Möbelgeschäfte, aber auch der Käufergeschmack hätten zu deutlich rückläufigen Umsätzen geführt. „Eiche rustikal ist schon lange nicht mehr in.“ Dazu komme, dass Gebrauchtwaren zunehmend privat über Online-Auktionshäuser ver- und gekauft werden. Die zwischenzeitlich betriebene Fahrradwerkstatt konnte keine schwarzen Zahlen schreiben. Dagegen bleibe der Gebrauchtkleidermarkt ein Riesenrenner, reiche aber nicht aus, um das Geschäftsmodell wie bisher weiter zu führen. Zudem sei es schwierig geworden, neben den engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterin das erforderliche hauptamtliche Personal zu finden – Lastwagenfahrer und Männer, die bereit sind, schwere Möbel abzuholen und auszuliefern.

Geschäftsführerin Monika Haas (links) und Rechtsanwältin Brigitte Schäfer, die Vorsitzende des Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit, laden am 21. Dezember ehemals und aktuell ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitende, Kunden, Freunde und Interessierte Samstag, am 21. Dezember, um 10.00 Uhr zum Abschiedssekt in den Jumbo second hand markt an der Bahnhofstraße in Villingen ein.

Der Blick in die Bilanz von Kassierer Thomas Buck zeigt massiv rückläufige Umsätze und Fehlbeträge in den beiden letzten Geschäftsjahren, die schon im Sommer zu dem Entschluss geführt haben, den Second Hand-Markt zum Jahresende 2019 zu schließen. Zwei der Beschäftigten gehen in den Ruhestand. Sieben weiteren Mitarbeitern, mehrere sind teilzeitbeschäftigt, wurde fristgerecht zum Jahresende gekündigt.

Trägerverein besteht weiter

Wie es weitergehen kann im Jumbo-Haus mit dem großen Stuhl neben dem Villinger Bahnhof, ist noch offen. Der Trägerverein besteht und arbeitet selbstverständlich weiter. „Geplant wird in Richtung des Satzungszweckes“, sagt Diakonie-Geschäftsführerin Anita Neidhardt-März, „Beschäftigung von Menschen mit Förderbedarf“.

Ein soziales Wohnzimmer

Nach der Schließung des Verkaufsgeschäfts am 18. Dezember werden die Jumbo-Türen am 21. Dezember aber noch einmal aufgemacht für alle, die Abschied nehmen wollen von dem Laden, der für viele Menschen auch ein sozialer Treff und ein soziales Wohnzimmer war, sagt die langjährige Geschäftsführerin Monika Haas. Dazu sind alle Freunde des Jumbo ab 10 Uhr zu einem Glas Sekt eingeladen.