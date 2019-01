von SK

Schwarzwald-Baar (tri) Banken, Versicherungen, alles läuft digital, nur im Gesundheitswesen hapert es. Christopher Hermann führt bei der AOK Baden-Württemberg 11 000 Mitarbeiter und am Mittwoch hielt er sich mit seinem Unmut in Villingen-Schwenningen nicht zurück. Patienten und Ärzten könnten viele Wege und Kosten gespart werden, bestätigt er. "Unser System ist aber völlig veraltet", wettert er, wenn er zur seit nun zehn Jahren in der Einführung begriffenen elektronischen Gesundheitskarte in Deutschland angesprochen wird. "Das können sie doch in die Tonne werfen, das muss doch über Handy möglich sein", postuliert er kurz vor seinem 64. Geburtstag.

Die AOK versuche, wenigstens intern modern zu sein. Papierpost werde über Nacht eingescannt, die Büros erhielten nur digitale Akten, schildert der Krankenkassenchef. Massiver Datenschutz, Vorschriften, rechtliche Bedenken verhinderten eindeutig rascheren Fortschritt. Dass Datenschutz etwa im Mailverkehr mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möglich sei, nicht er ab. "Ich rede mir bei diesen Themen in Berlin den Mund fusselig", sagt er kopfschüttelnd. Klaus Herrmann, Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, wischt Bedenken gegen zu viel Technik in Büros beiseite: "Da gehen keine Arbeitsplätze verloren, wir schaffen Freiräume für unsere Aufgaben."

Christopher Hermann besuchte seine Mitarbeiter vor Ort, vielleicht sogar zum letzten Mal. Er tritt zum Jahresende nach acht Jahren in den Ruhestand. Wir haben eine gute Stimmung im Team, stellte er am Mittwoch fest. Landesweit verbuche die AOK 200 Millionen Euro Überschüsse, der Beitrag für 2019 sei bereits abgesenkt.

Fürs Digitale ist der Kassenchef Feuer und Flamme. Mit den VS-Mitarbeiterinnen Andrea Stockburger und Laura Driendl flachste er im Foyer. Hermann pries dabei die Vorzüge des sprachgesteuerten Digitalassistenten Alexa. Zur Frage, ob ein solcher intelligenter Lautsprecher auch daheim beim AOK-Vorstandsvorsitzenden den Küchentresen schmücke, denkt er keine Sekunde nach: "Ich habe meine Frau zuhause, sie heißt Barbara."