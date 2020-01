von Hans-Jürgen Götz

Mit einem furiosen Neujahrskonzert startete Achim Fiedler, Chef der VS-Sinfoniker, in seine zweite Saison. „Auf Ferienreise“ hatte er das Programm überschrieben und die fast 900 Besucher waren begeistert von Walzern wie „Nordseebilder“und „Rosen aus dem Süden“. Mit Melodien von George Gershwin, beispielsweise der witzigen Promenade „Walking the dog“ aus dem Film „Tanz mit mir“, zeigte das Orchester eindrucksvoll seine große musikalische Bandbreite.

Achim Fiedler, Dirigent des VS-Orchesters, stimmt die Gäste unter anderem mit Gershwin-Melodien auf das neue Jahr ein. | Bild: Götz, Hans-Jürgen

Zu Beginn nutzte Oberbürgermeister Jürgen Roth die Chance, den vielen Konzertbesuchern ein gutes neues Jahr zu wünschen. In seiner Ansprache brachte er seine Sorge für unsere Region zum Ausdruck, die sich rund um das Thema der anstehenden Veränderungen in der Automobilbranche rankt. Er regte aber auch dazu an, auch die positiven Themen aufzugreifen und zitiere die aktuellen Zahlen aus dem neusten Glücksindex, wonach die Region einen absoluten Spitzenplatz einnimmt.

Sehr gute Stimmung

So war denn auch die Stimmung der Konzertbesucher bestens und Sinfoniker krönten dieses neue Glücksgefühl durch ein prächtiges Neujahrskonzert.