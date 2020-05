VS-Villingen vor 1 Stunde

80 Schüler im Zwei-Schicht-Modell: So kehrt an der Goldenbühlschule langsam der Alltag zurück

Es ist so etwas wie die Generalprobe vor dem Vollbetrieb: Seit gut einer Woche sind die Viertlässler an den Schulen zurück. Nach den Pfingstferien soll der Vollbetrieb in Wechselschichten starten. Ein Rundgang