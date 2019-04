Neue Wohnungen im Riemenäcker

VS-Schwenningen (tri) Im Riemenäcker an der Weilersbacher Straße 55 in Schwenningen sollen Dutzende neue Wohnungen entstehen. Diese Information wird bereits in den politischen Gremien debattiert. Das Gebiet, das in den Sechzigern mit Wohnblocks bestückt wurde, soll nun weiter verdichtet werden. Allerdings entspricht dieser Wunsch der Investoren nicht dem Bebauungsplan. Hier soll nun die Behörde die planerischen Grundzüge regeln, sodass das Projekt vorankommen kann, verlautbart es aus gut informierten Kreisen.

Das Vorhaben wird bislang nicht öffentlich debattiert. Klar ist: Eine große Zahl neuer Wohnungen wird auch in Villingen-Schwenningen grundsätzlich begrüßt. Überall fehlen kleine und größere Apartments zum Anmieten. Das Vorhaben wird von der Geba GmbH vorangetrieben. Sie ist bereits Eigentümerin des 4200 Quadratmeter großen Grundstücks am Schwenninger Stadtrand. 80 Wohneinheiten sind im bestehenden Komplex untergebracht. Nun sollen zwei weitere Großgebäude addiert werden, die Fachleute nennen ein solches Optimieren von Grundstücksflächen schlicht Nachverdichtung.

Die neuen Gebäudekörper sollen fünf- und sechsgeschossig angelegt werden, heißt es weiter. Im einen Gebäude sind 40 Ein- und Zweizimmerapartments vorgesehen. Im zweite Block sind 28 Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen geplant. Die erforderlichen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage entstehen. 92 Stellplätze entsprächen dem Schlüssel des Gebiets Eschelen. Mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan hofft man, das Gesamtprojekt möglichst rasch umsetzen zu können.