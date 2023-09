Was schwimmt denn da – werden sich die (echten) Enten in der Brigach gefragt haben, während sie sich gemütlich auf dem Wasser treiben ließen. Es war am Samstagmittag um 11.30 Uhr, als OB Jürgen Roth den Riegel der Ladeklappe eines Anhängers öffnete und 6500 gelbe Kunststoffenten kopfüber von der Brücke beim Inselparkhaus in die Brigach stürzten – der Startschuss zum 22. Entenrennen des Serviceclubs Round Table 76 Villingen-Schwenningen.

Rund 100 Besucher verfolgten das Spektakel und begleiteten die Entchen auf der 600 Meter langen Strecke Richtung Ziel bei der Brücke am Hauptbahnhof. „Wir haben im Kindergarten vom Entenrennen erfahren und zwei Startnummern gekauft und heute nochmals vier für den guten Zweck“, sagt Familie Biehler aus Hüfingen. Wie ein gelber Teppich schwammen die Enten über die Brigach, während sich die Ersten schon deutlich absetzten und die Hürden mit kleinen Stromschnellen passierten. Die Siegerente war in 25 Minuten am Ziel.

„Durch den neugestalteten Brigachbereich mussten wir den Enten mit Ölsperren weiterhelfen, um die Wassertaschen auszugleichen“, sagt Ben Boroewitsch vom Serviceclub. „20 Helfer vom Round Table waren an den Vorbereitungen und der Durchführung des Rennens beteiligt. Drei Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau halfen mit luftgefüllten Feuerwehrschläuchen für einen exakten Zieleinlauf.“

Modernste Technik und eine Edelstahlschraube sorgten dafür, dass zum einen die Enten im Wasser nicht umfielen und sie beim Zieleinlauf identifiziert werden konnten. „Wie haben den Enten einen Chip implantiert, den wir nach dem Zieleinlauf auslesen werden und so die Platzierungen für die 135 Preise ermitteln können“, erklärt Boroewitsch. Jede der Enten hatte eine Startnummer, die man für 2,50 Euro erwerben konnte. „Der Erlös des Entenrennens wird jedes Jahr für einen guten Zweck gespendet, der vor allem Familien mit Kindern zugutekommt“, sagt Walter Pankoke, der seit 46 Jahren Tabler ist. Der Gedanke sei damals gewesen, mit welcher Aktion man an Familien mit Kindern in der Öffentlichkeit herankommen könne. Der Erfolg gab den Tablern Recht: in den vergangenen Jahren konnten viele Projekte für verschiedene Einrichtungen umgesetzt werden. Unter anderem wurden zwei Autos mitfinanziert und ein Streichelzoo eingerichtet. Dieses Jahr geht der Erlös an den Verein Bunter Kreis – Leben Geben, um die familienorientierte sozialmedizinische Nachsorge für Frühgeborene und schwer kranke Kinder und Jugendliche zu unterstützen. „Einrichtungen können sich gern bei uns für das nächste Entenrennen bewerben“, sagt Pankoke.

Nachdem die ersten 135 Enten aus der Brigach herausgefischt und gescannt waren, wurden die restlichen Enten in Gitterboxen verstaut und anschließend auf den Rückweg nach Nordstetten ins Trockenlager gebracht. „Vor dem 23. Entenrennen gibt es dann wieder ein Ententuning, in dem alle Chips einzeln kontrolliert werden“, erklärt Boroewitsch.

Die Siegerliste mit 135 Preisen in Wert von insgesamt rund 10.000 Euro, die von Sponsoren gespendet wurden, werden in der örtlichen Presse, auf der Internetseite des Round Table 76 und in den Sozialen Medien veröffentlicht.