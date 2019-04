von SK

Ein 84-Jähriger ist am Donnerstag, 4. April, mit seinem Auto gegen 17.50 Uhr bei Rietheim in ein anderes Fahrzeug geprallt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 84-Jährige von Villingen kommend in Richtung Rietheim. An der Einmündung in die Oswald-Meder-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 64-jährigen Autofahrers, der von Marbach aus in Richtung Rietheim unterwegs war. Laut Polizeiangaben entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 6000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.