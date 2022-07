Die Firma Tixit Bernd Lauffer GmbH in Schwenningen feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Das deutschlandweit tätige Unternehmen hat sich aus einer Bauschlosserei zum Betriebseinrichter mit dem Bau von Sonderregalen, Werkbänken und Trennwänden sowie dem Handel von Maschinen und Werkzeugen entwickelt. Mit 40 Mitarbeitern betreut Tixit als breit aufgestellter Hersteller von Betriebseinrichtungen viele unterschiedliche Kunden aus Industrie und Handel.

Die Planung und Produktion von Trennwandsystemen, Hallenbüros und Lagerbühnen bilden die Kernkompetenz des Unternehmens im Geschäftsbereich Betriebseinrichtungen. Durch die weiteren Produkte Arbeitsplatzsysteme, Regalsysteme, Stahlmöbel und Schutzeinrichtungen finden die Tixit-Einrichtungssysteme Einzug in alle Betriebsbereiche. Der Geschäftsbereich Maschinen & Werkzeuge bedient über sein Vertriebsnetz mit über 700 Fachhändlern anspruchsvolle Kunden aus Hobby und Handwerk mit einem vielfältigen Maschinenprogramm von international bekannten Herstellern.

In den 60 Jahren wurde das Unternehmen stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2003 stiegen Harald Bury (Betriebseinrichtungen) und Rolf Strohm (Maschinen & Werkzeuge) in die Geschäftsführung ein, ergänzt durch Patrick Mink 2019. In diesem Jahr zog sich auch Firmengründer Bernd Lauffer mit 80 Jahren aus dem Unternehmen zurück .

Rechtzeitig zur Feier des runden Geburtstages hat sich das Unternehmen in Sachen Energieversorgung sozusagen selbst ein Geschenk gemacht. Auf der großen Dachfläche des Unternehmens im Industriegebiet Rammelswiesen wurde eine Photovoltaikanlage installiert mit 623 Modulen, die 80 Prozent der ganzen Dachfläche bedecken. So produziert Tixit künftig mit regenerativer Energie. Es war eine bewusst nachhaltige Entscheidung des Schwenninger Unternehmens für „Sonnenstrom“.

Bereits vor zwei Jahren hat sich die Tixit-Geschäftsführung mit Harald Bury, Rolf Strohm und Patrick Mink mit dem Gedanken beschäftigt, wie die Energieversorgung des Unternehmens zukünftig aussehen sollte. Stromerzeugung aus einer klimaneutralen Quelle, energetisch sauber, effektiv und kostengünstig, sei die Lösung gewesen, so die Geschäftsführer. Beraten von den SVS Stadtwerken von Marcus Heinze wurde das Vorhaben schließlich von der Firma Erneuerbare Energien von Alfred Bruttel umgesetzt. Schon Ende 2021 konnte die Anlage in Betrieb genommen werden. Heute wird der gesamte benötigte Eigenverbrauch von 59.000 kWh Strom selbst produziert, zeigt sich die Unternehmensführung sehr zufrieden.. Dadurch werden im Jahr 110 Tonnen CO2-Emissionen eingespart und 176.000 kWh Strom eingespeist. (sk/fue)