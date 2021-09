Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

60-Jähriger wird in Villingen-Schwenningen von umstürzender Wand erschlagen und stirbt

Ein tragisches Unglück hat sich am Mittwoch in Villingen-Schwenningen ereignet. Ein 60-Jähriger ist von einer umstürzenden Wand erschlagen worden und an den Folgen des Unfalls verstorben.