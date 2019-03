Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

500 Turner und Akrobaten servieren ihrem Publikum einen bunten Sportcocktail

Es ist ein besonderes Ereignis: Alle zwei Jahre lädt der Turnverein TV 1848 zu seinem Sportcocktail ein. Am Samstag, 30. März, um 18.30 Uhr ist es wieder soweit. Der Verein erwartet 1000 Zuschauer in der Sporthalle des Gymnasiums am Hoptbühl.