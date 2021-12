VS startet ins Jubiläumsjahr unter Coronabedingungen. Der Festakt am Hölzlekönig ist abgesagt. Für Bürger gibt es am 1. Januar aber dennoch drei Termine.

Der erste Tag im Jubeljahr wird ein wenig wie ein normaler Jahresstart anmuten, wenn Villingen-Schwenningen an ein halbes Jahrhundert des gemeinsamen Bestehens erinnern will. Aus Vorsicht angesichts der Infektionslage wird es den Festakt nur als Video im Internet geben, getragen vor allem von der Ansprache des Oberbürgermeisters.

Das Neujahrsschießen der Grenadiere findet wieder statt. | Bild: Hist. Grenadiercorps 1810

8 Uhr auf dem Hubenloch

Termin eins am ersten Januar 2022: 8 Uhr auf dem Hubenloch, die Grenadiere böllern mit ihren Kanonen über die Dächer der Stadt hinweg. Es wird anschließend keine Möglichkeit für eine gemeinsame Einkehr geben. Der Schutz vor Ansteckung ist wichtiger.

VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth. | Bild: Matthias Jundt

11 Uhr im Internet

Die Ansprache: Oberbürgermeister Jürgen Roth wendet sich in einer Videoansprache an die Bevölkerung. Der Beitrag wird vorab aufgezeichnet und es sind noch einige Programmüberraschungen vorgesehen. Langschläfer-freundlich ist die Ansprache für Interessierte auch nachmittags oder abends auf der Homepage der Stadt abrufbar.

Musiker des Sinfonieorchesters Villingen-Schwenningen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

17 Uhr im Konzerthaus

Bei den VS-Sinfonikern: Im Konzerthaus Franziskaner tritt das Sinfonieorchester zum Neujahrskonzert statt. 50 Prozent Auslastung sind gestattet. Es gibt noch Karten, heißt es vom Orchester am Montag nach Weihnachten. Die Veranstaltung findet um 17 Uhr unter den Bedingungen von 2G plus statt.

Der Jahreskalender zu den Feierlichkeiten bleibt wie vorgesehen bestehen. Ob weitere Veranstaltungen abgesagt oder verändert werden müssen, liegt am Verlauf der Ansteckungslage.

Neuer Treffpunkt geplant

Oberbürgermeister Jürgen Roth plant neu einen Bürgerempfang im Jubiläumsjahr. „Möglichst früh“, so Roth nach Weihnachten, strebe er ein solches Treffen an. Ort der Zusammenkunft könnte das Schwenninger Gartenschaugelände oder der Villinger Spitalgarten sein. Roth überlegt, den Termin mit den Feierlichkeiten des Landes zu 79 Jahren Baden-Württemberg zu verknüpfen. „Wir sind ja symbolisch Baden-Württemberg“, sagte Roth weiter in Erinnerung an die vor 50 Jahren zusammengefügten Stadtbezirke mit dem badischen Villingen und dem württembergischen Schwenningen.

Ausstellungen und Aktionen prägen den Jubiläumskalender. Als Höhepunkte gelten die lange Tafel zwischen V und S sowie die Schwenninger Kulturnacht. Ein Blasmusikfestival und Landesliteraturtage strahlen auch überregional ins Land aus, zeigen sich die Programmmacher der Verwaltung überzeugt.

Roth spricht über seine Plänen

Bewusst abgetrennt von den Jubiläumsfeierlichkeiten der Stadt ist der Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. Dieser werde auch im Jahr 2022 „wie immer am zweiten Sonntag im JanuarA stattfinden. Am 9. Januar wird Jürgen Roth seine große Ansprache an die Bürger halten.

Sie werde, so verriet er vorab, auch darüber aufklären, wie sich VS weiter entwickeln wolle. Eine Zusammenlegung mit dem Neujahrsempfang habe er rasch wieder verworfen, offenbart der Rathaus-Chef. „Es ist sinnvoll, die beiden Bereiche zu trennen.“ Auch die Neujahrsansprache werde im Internet ausgestrahlt.