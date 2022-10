Seit 1972 – und damit seit 50 Jahren – garantiert die Stadtwerke Villingen­-Schwenningen GmbH (SVS), dass die Bürgerinnen und Bürger der Doppelstadt zuverlässig und fair mit Strom, Gas, Wärme und Wasser versorgt werden. Die SVS ist oftmals unsichtbar, aber immer ein Alltagsbegleiter für die Menschen in der Region.

2100 Kilometer Leitungen

So erstreckt sich das Versorgungsnetz auf einer Gesamtlänge von über 2100 Kilometern. Was immerhin einer Strecke von Villingen-Schwenningen nach Lissabon entspricht. Dabei werden hohe Qualitätsstandards an das eigene Versorgungsnetz gestellt und die Leitungen stetig gewartet und erneuert.

Großer Arbeitgeber

Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Villingen beschäftigt und kümmern sich nicht nur um die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes, sondern sind auch Ansprechpartner und Kümmerer für die Belange der Kunden. Die SVS ist regionaler Energieversorger und bietet vielen Menschen in der Region einen sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplatz. Und auch in die eigene Zukunft investieren die Stadtwerke Villingen-Schwenningen, denn jedes Jahr werden zahlreiche junge Menschen in den unterschiedlichsten Berufen ausgebildet.

Vielfältige Dienstleistungen

Mittlerweile ist die SVS weit mehr als ein reiner Energieversorger. Das Angebot an Dienstleistungen im Energiesektor wird stetig ausgebaut. Angefangen von der Energieberatung für Häuslebauer bis hin zum Komplettpaket im Bereich Solaranlage samt Speicher und angeschlossener Wallbox für das E-Auto.

Die Themenvielfalt kennt keine Grenzen und die Anforderungen an ein Stadtwerk von heute werden immer komplexer. Die SVS hat allerdings auf alle aktuellen Fragen die richtige Antwort und die passende Lösung parat.

Partner der Kommunen

Auch für Kommunen ist die SVS der richtige Ansprechpartner und realisiert beispielsweise öffentliche Elektroladesäulen, Wärmenetze und komplette Quartierskonzepte in Villingen-Schwenningen. Ebenso ist die Umrüstung auf moderne und energiesparende LED-Beleuchtung eines der Kernthemen der SVS. So wurde beispielsweise die komplette Straßenbeleuchtung in Villingen-Schwenningen bereits auf LED-Technik umgestellt.

Tag der offenen Tür

Die SVS kann in eine spannende Zukunft blicken, in diesem Jahr liegt der Fokus aber besonders auf der Gegenwart. Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist der Tag der offenen Tür am 8. Oktober 2022 in der Pforzheimer Straße 1 . Alle Bürgerinnen und Bürger haben dort Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der SVS zu werfen und die spannende Themenvielfalt hautnah zu erleben. (sk)