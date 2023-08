Wenn das kein Grund zum Feiern ist: die Gaststätte „Sudhaus“ mit Biergarten, direkt am Villinger Münster gelegen, feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Gleichzeitig schaut Wirt Giuseppe Garofalo auf seine seit 50 Jahren erfolgreiche Tätigkeit im Gastgewerbe zurück. Das ist dem 71-jährigen aus der Region Kalabrien stammenden Gastwirt wert, am Samstag, 5. August, für seine Gäste einen ganzen Ochsen auf den Spieß zu legen und zu grillen. Dazu gibt es die traditionell deutsche Küche, die seit jeher die Speisekarte im „Sudhaus“ beherrscht.

Das sei angemessen, erklärt der leidenschaftliche Gastwirt, der sich nicht in die Reihe der Restaurants mit italienischen Speisen einreihen wollte. Mit diesem Angebot wolle er sich bedanken bei vielen treuen Gästen.

Seit 50 Jahren ist Giuseppe Garofalo in der Gastronomie tätig und seit 1980 bewirtet er in unterschiedlichen Lokalitäten der Zähringerstadt. Zu den Adressen, für die der gelernte Gastronom in der Vergangenheit verantwortlich war, zählen beispielsweise das Gasthaus „Löwen“ und das lange Zeit bei Jung und Alt angesagte Tanzlokal „Pferdestall“.

Auf eine wechselvolle Geschichte blickt das direkt am Münsterplatz liegende Sudhaus zurück. Die ehemalige Rabenscheuer, einst Posthaltestation, wurde erst 1960 vom damaligen Besitzer Josef Oberle umgebaut und drei Jahre später startete die erste Gastronomie als Café am Münster.

Hubert Oberle war der erste Wirt, der Gäste in dieser traditionsreichen Gastwirtschaft bewirtete. Aber das Haus ist groß und so gehörten zu der wechselvollen Geschichte des Hauses eine von Marianne Osthof unter dem Namen „Madame“ betriebener Damensalon und später gesellte sich ein Unterhaltungsraum mit Spielgeräten hinzu, der später zur Spielothek umgebaut wurde.

Bei dem jetzt erfolgten Umbau unter Leitung von Architekt Gerhard Janasik wurde ein lange vermisster Nebenraum und eine zusätzliche Wohnung in das alte Gemäuer integriert. Gastwirt Giuseppe Garofalo kann jetzt endlich auch größeren Gruppen, Firmen oder auch Familien einen separaten Raum für Feiern anbieten. Im Normalbetrieb lassen sich die neu installierten großen Fenster und Rundbögen zum Biergarten hin öffnen. Jetzt hoffen alle Beteiligten auf eine gute Wetterprognose für das Jubiläumsfest am Samstag. (in)