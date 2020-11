von sk

Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Audi den Nordring von Schwenningen in Richtung Villingen. Laut Pressemeldung der Polizei überfuhr er aus noch unbekannter Ursache zunächst den Kreisverkehr des Nordrings zur Querspange und zur Klinikstraße. Anschließend durchbrach er die Leitplanke, touchierte mehrere Bäume und Sträucher bevor sich das Fahrzeug überschlug und in der Böschung auf dem Dach zum Liegen kam. Der 49-Jährige, der nach dem bisherigen Erkenntnisstand nicht angeschnallt war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Von Ersthelfern konnte er unter dem Fahrzeug hervorgezogen werden, hieß es weiter in der Polizeimitteilung. Er wurde vom Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug und an den Leitplanken beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst mit Notarzt waren auch die Feuerwehren aus Schwenningen und Weilersbach mit 32 Kräften im Einsatz.Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt der Verkehrsdienst aus Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer 0741/348790 entgegen.