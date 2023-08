Ein ausufernder Beziehungsstreit hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen: In der Muslen in Schwenningen haben sich eine 38-Jährige und ein 47-Jähriger in dessen Wohnung heftig gestritten.

Frau beißt Polizistin

Dabei habe sich die Frau, die laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, aggressiv verhalten und sich auch von mittlerweile alarmierten Polizisten nicht beruhigen lassen. Die Beamten mussten sie zur Dienststelle bringen, wobei sie sich heftig wehrte, um sich trat und eine Polizistin biss. Die renitente Dame muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Widerstands und Körperverletzung rechnen.

