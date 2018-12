Auch wenn die Kometen-Theorie für den „Stern von Betlehem“ von Wissenschaftlern eher angezweifelt wird, passen die sogenannten Schweifsterne doch gut ins weihnachtliche Bild. In diesem Jahr sorgt vor allem Komet 46P/Wirtanen für weihnachtliche Stimmung unter Astronomen. Der Komet passiert die Erde bei diesem Vorbeiflug besonders nahe, genauer gesagt in 11,68 Millionen Kilometern Entfernung, was etwa der 30-fachen Entfernung von der Erde zum Mond entspricht. Das klingt nach viel, ist in astronomischen Einheiten betrachtet aber lediglich ein Katzensprung.

Aus diesem Grund kann man den kosmischen Besucher derzeit unter guten Bedingungen auch mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen.

Geschichte

46P/Wirtanen wurde bereits 1948 von US-Astronom Carl Alvar Wirtanen entdeckt. Sein Durchmesser soll etwas mehr als 1000 Meter betragen. Er dreht sich in sechs bis sieben Stunden einmal um die eigene Achse. Seine Umlaufzeit um die Sonne beträgt 5,4 Jahre. Das war jedoch nicht immer so. Durch zwei nahe Begegnungen mit dem Gasriesen Jupiter wurde Wirtanen von seiner ursprünglichen Bahn abgelenkt.

Seine bisherige Umlaufzeit um die Sonne (6,7 Jahre) verkürzte sich deutlich. 46P/Wirtanen war damals als Zielobjekt der ESA-Raumsonde Rosetta auserkoren worden, die 2004 aufgrund eines Fehlstarts einer Trägerrakete erst mit Verspätung startete. Durch die Verzögerung wurde der Komet unerreichbar für die Forscher, die dann Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko als Ersatzziel nominierten.

Was kann man sehen?

Vorneweg: So, wie Sie den Kometen auf vielen Bildern im Internet anschauen können, wird sich 46P/Wirtanen am Nachthimmel nicht präsentieren. Diese detailreichen und farbigen Fotos sind nur mit spezieller Ausrüstung und durch lang belichtete Fotoserien mit anschließender Bildbearbeitung möglich. Wirtanen leuchtet auf den Fotos in einem grünen Licht.

Auf professionellen Fotos erkennt man sogar einen Kometenschweif. Mit bloßem Auge kann man unter guten Voraussetzungen einen farblosen, nebeligen und diffusen Bereich erkennen. Dieser verstärkt sich, wenn man ein Fernglas zu Hilfe nimmt. Nichtsdestotrotz lohnt sich der nächtliche Blick nach oben.

So gelingt die Beobachtung

Wie gelingt die Beobachtung? Suchen Sie sich einen dunklen Ort ohne störende Lichtquellen. Am besten beobachten Sie den Kometen außerhalb von Städten und Ortschaften. Standorte auf Hügeln und Bergen eignen sich besonders gut. In unserem Übersichtsbild von oben haben wir markante Sternformationen markiert und den groben weiteren Verlauf des Kometen eingezeichnet. Das Bild zeigt den Nachthimmel in Blickrichtung Süden, am 11. Dezember, um 23 Uhr.

Sternenhimmel über Donaueschingen am Dienstag, 11. Dezember 2018, Blickrichtung Süden. Neben den bekannten Sternen und Sternbildern ist derzeit auch der Komet 46/P Wirtanen sichtbar. Unser Bild zeigt seinen ungefähren Verlauf in den kommenden Tagen. | Bild: Jens Fröhlich

46P/Wirtanen wird in den kommenden Tagen weiter nach oben steigen. Am Donnerstag passierte der Komet seinen sonnennächsten Punkt, auch Perihel genannt. Am kommenden Sonntag, 16. Dezember, erreicht er auf seiner Umlaufbahn den Punkt mit der geringsten Entfernung zur Erde. Dann wird er für Betrachter dicht neben dem kleinen, markanten Sternhaufen der Plejaden stehen – der fälschlicherweise oft als das Sternbild „Kleiner Wagen“ gedeutet wird. Die Nächte vom 15. auf den 16. Dezember sowie vom 16. auf den 17. Dezember eignen sich also am besten für eine erfolgreiche Beobachtungsnacht.

Genaue Bahninformationen und Sternkarten zum Weihanchtskometen können Sie sich auf der Internetseite Calsky.com anschauen.

Wie wird das Wetter?

Entscheidend für eine erfolgreiche Sichtung ist ein wolkenloser Himmel und klare Luft. Die Prognosen für die kommenden Tage sehen leider nicht optimal aus. Am Samstagabend sollen die Bedingungen ab 22 Uhr von Stunde zu Stunde schlechter werden. Am Sonntagabend müssen Kometenjäger noch mehr Glück haben und auf kleine Wolkenlücken hoffen. Die Prognosen ändern sich jedoch fortlaufend. Wie die Wolkenbedeckung in den kommenden Tagen sein wird, das können Sie sich auf der Internetseite Kachelmannwetter für Ihre Region anzeigen lassen.

Was sonst noch wichtig ist

Der Mond stört von Tag zu Tag mehr eine erfolgreiche Sichtung des Kometen. Er steht in den frühen Abend- und Nachtstunden immer höher am Himmel und überstrahlt zunehmend sein schwaches Licht. Das Beobachtungsfenster verschiebt sich später in die Nacht hinein. Am 22. Dezember ist Vollmond.

Sternschnuppen beobachten

Als wäre der Weihnachtskomet nicht genug, gab es am 13. und 14. Dezember einen regelrechten Sternschnuppen-Regen. Bis zu 120 Leuchtspuren pro Stunde hatte der Meteorstrom der Geminiden im Gepäck. Der Höhepunkt ist zwar vorbei, aber auch die kommenden Nächte sind noch vereinzelt Sternschnuppen möglich.

