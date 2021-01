von sk/ath

Das Franziskanermuseum in Villingen erweitert seine Museums-App um interaktive Augmented-Reality-Elemente, mit deren Hilfe man die Grabkammer des Keltenfürsten erleben kann. Diese Weiterentwicklung der digitalen Vermittlungsstrategie des Museums fördert das Land Baden-Württemberg mit 40 000 Euro.

Schlüssiger nächster Schritt

„Das Projekt ‚Machtzentrum Magdalenenberg‘ ist ein schlüssiger nächster Schritt in der bereits ausgezeichneten Vermittlungsstrategie des Franziskanermuseums. Durch die Realisierung der App wird ein niedrigschwelliger Zugang zur kulturellen Bildung und Teilhabe für eine breite Bevölkerungsgruppe möglich.

Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene werden durch die innovative Vermittlung angesprochen“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski anlässlich der offiziellen Bekanntgabe der Förderung.

Erfolgsgeschichte fortsetzen

Anita Auer, Leiterin des Franziskanermuseums, freut sich über die Förderzusage: „Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte ich mir für das Franziskanermuseum in diesem Jahr kaum vorstellen können. Mit der digitalen Vermittlungsstrategie werden wir in den nächsten Jahren die Erfolgsgeschichte des Keltischen Fürstengrabs Magdalenenberg fortsetzen können.“

Peter Graßmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter, und Museumsleiterin Anita Auer – auch dieses Bild entstand vor der Corona-Pandemie – freuen sich über die Förderung vom Land. | Bild: Nathalie Göbel

Die Inhalte der App gehen dabei auf gezielte Wünsche von Besuchern zurück. Seit 2020 entwickelt das Franziskanermuseum bereits ein interaktives Spiel mit dem Titel „GeheimnisGräberei“, das im Rahmen des Programms „Digitaler Wandel an nichtstaatlichen Museen im ländlichen Raum“ vom Land Baden-Württemberg gefördert wird. Die erneute Unterstützung spiegele die besondere Rolle des Museums wider und sei Ausdruck einer ganz besonderen Wertschätzung, so Staatssekretärin Olschowski.

Bestattung 600 Jahre vor Christus

Das interaktive Spiel lässt den Inhalt der Grabkammer sowie die Fundstätte Magdalenenberg und ihr historisches Umfeld wiedererstehen. Mit Hilfe von Leih-Tablets sollen die Besucher künftig das Keltengrab erforschen, in dem um das Jahr 600 vor Christus ein Fürst seine letzte Ruhestätte fand.

In der App soll natürlich kein Auto in der Grabkammer landen: Diese Visualisierung zeigt lediglich, wie die existierende Grabkammer um virtuelle Elemente ergänzt werden soll. | Bild: Nathalie Göbel

Diese wurden zwar schon wenige Jahrzehnte nach der Aufschüttung von Grabräubern gestohlen. Dennoch weiß man heute relativ genau, mit welchen Beigaben die Toten bestattet wurden. In hallstattzeitlichen Gräbern seien praktisch immer dieselben Beigaben gelegt worden, erklärt Peter Graßmann, Kunsthistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Museums: Gefäße aus Bronze und Keramik, Waffen und Trinkhörner. Unter anderem um jene Beigaben wird die Grabkammer aus Eichenholz in der App virtuell ergänzt.

Das Franziskanermuseum widmet sich den drei Bereichen Stadtgeschichte, Schwarzwaldsammlung und Keltisches Fürstengrab Magdalenenberg. Der Grabhügel Magdalenenberg – der größte hallstattzeitliche Grabhügel mit der größten hallstattzeitlichen Grabkammer Mitteleuropas – ist bereits seit dem Jahr 2014 über den „Keltenpfad“, einen Wanderweg mit Informationstafeln und Teilrekonstruktionen, mit dem Museum verbunden.

Vernetzte Keltenstätten

Mit dem geförderten Projekt werden bislang kaum berücksichtigte Aspekte und neue Forschungsergebnisse in das Vermittlungskonzept eingebunden, heißt es in einer Mitteilung. Das Grab wird mit wichtigen Keltenfunden im ganzen Land miteinander in Beziehung gesetzt, um die Vernetzung der Keltenstätten zu stärken.