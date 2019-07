von Hans-Jürgen Götz

Welchen Zweck verfolgt die Südstadtschule mit der Zirkus-Aktion?

Es geht uns vor allem darum, die gesellschaftlichen und sozialen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken. Sie lernen hier im Team zu arbeiten, sich selbst auch einmal zurück zu nehmen, auf Termin etwas zu erledigen, Verantwortung zu übernehmen und sich vor einer großen Zuschauermenge zu präsentieren.

Rektor Dressel: Der Auftritt stärkt die gesellschaftlichen und sozialen Kompetenzen. | Bild: Hans-Jürgen Goetz

Wie wird das ganze Projekt von der Schule finanziert?

Zum einen werden wir finanziell vom Lions Club unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind, und zum anderen bezahlen die Zuschauer bei der Vorführung ganz regulär Eintritt. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine DVD, die alle Interessierten kaufen können.

Wie groß ist der Aufwand für dieses ungewöhnliche Unternehmen?

Als wir das vor fünf Jahren zum ersten Mal ganz alleine gemacht haben, hat das sehr lange sehr viele Ressourcen an unserer Schule gebunden. Dieses mal haben wir die Profis vom Zirkus Baldini angeheuert, die wir dafür bezahlen. Sie nehmen uns dafür aber sehr viel Arbeit ab und können das auch viel besser als wir.

Unter professioneller Anleitung üben die Kindern ihren Auftritt. | Bild: Hans-Jürgen Goetz

Wann gibt es die nächste Zirkus-Vorstellung ?

Unser Plan ist es, so etwas alle vier Jahre zu wiederholen, so dass jedes Kind während seiner Zeit an unserer Grundschule wenigstens einmal in den Genuss eines eigenen Zirkus-Auftritts kommen kann.

Zum großen Gruppenbild vor dem Zirkuszelt im Villinger Friedengrund präsentieren sich die Südstadtschüler dem Fotografen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Und was passiert in den Jahren dazwischen an der Südstadtschule in Villingen?

Bei uns gibt es ja auch eine kleine Zirkus-Arbeitsgemeinschaft. Die trifft sich jede Woche in der Turnhalle des Wirtschafts-Gymnasiums zu ihren Übungen.

Hier sind alle Kinder recht herzlich zum Mitmachen eingeladen, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und sich weiterhin mit dem Thema Zirkuswelt beschäftigen und sich auch artistisch weiter entwickeln wollen.