Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es laut Polizei am Samstag um 4.40 Uhr in der Bogengasse in der Villinger Innenstadt gekommen. Ein 32-jähriger Mann wurde aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus geschlagen, wodurch er sich eine Platzwunde am Auge zuzog.

Bedrohung mit dem Messer

Weiterhin soll er von einer anderen Person aus der Männergruppe mit einem Messer bedroht worden sein. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Täter in Richtung Färberstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 25-jähriger an einer nahegelegenen Tankstelle ausfindig gemacht werden, welcher der Tätergruppe zugeordnet werden konnte.

Großteil der Täter flüchtig

Die anderen Personen aus der Gruppe sind nach wie vor flüchtig. Der Täter, welcher das Messer mit sich geführt hatte, soll zur Tatzeit mit einem grauen T-Shirt und einen grauen Pullover bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich mit dem Polizeirevier in Villingen unter der Telefonnummer 07721/6010 in Verbindung zu setzen.