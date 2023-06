Die Sonne scheint, die Rosen sind erblüht und die Vögel zwitschern zum Yoga-Musik-Mix. Über dreißig Yoga-Interessierte, darunter auch vier Männer, sind in den Rosengarten in Villingen gekommen. Die meisten mit dem Fahrrad, das sie an den Büschen abgestellt haben. Viele haben ihre Yogamatte unter dem Arm. Wer die Matte vergessen oder keine hat, bekommt eine zur Verfügung gestellt.

Jeder sucht sich sein Plätzchen auf der Wiese und los geht es. Nadine Knecht ist zertifizierte Yogalehrerin und leitet die Stunde. Sie gibt mit ruhiger Stimme den Teilnehmern Anweisungen zu den Übungen. Die Veranstaltung soll zu einem entspannten Start in einen Tag voller Freude beitragen, sagt Knecht.

Yogalehrerin Nadine Knecht zeigt allen die Übungen. | Bild: Susanne Rothweiler

Nadine Knecht praktiziert Vinyasa-Yoga, bei der Atmung und Bewegung kombiniert werden. Jede Haltung wird fließend mit der nächsten verbunden.

Yoga ist kein Wettbewerb

Es soll keine Konkurrenz unter den Teilnehmern geben, wünscht sich die Yogalehrerin. Deshalb beginnt sie mit leichten Übungen, die jeder ausführen kann. Es folgen Asanas, also spezielle Yoga-Stellungen, die in einfacher oder fortgeschrittener Ausführung praktiziert werden können.

Eine davon ist der sogenannte „Krieger“. Bei diese Stellung wird ein großer Schritt nach vorne gemacht. Das vordere Knie wird um 90 Grad gebeugt. Das hintere Bein ist gestreckt. Der Oberkörper bleibt zentral über der Hüfte und wird zur Seite bewegt. Nun werden die Arme parallel, einer nach vorne und einer nach hinten, zum Boden geöffnet. Dabei zeigen die Handflächen nach unten.

Nadine Knecht gibt Anweisung zur Stellung des Kriegers Video: Susanne Rothweiler

Die Yogalehrerin gibt Hilfestellung

Nadine Knecht zeigt immer zuerst die Bewegungen und Stellungen. Danach läuft sie durch die Reihe der Teilnehmer und gibt hier eine Hilfestellung oder korrigiert da die Körperhaltung, damit die Atmung besser fließt. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre.

Nadine Knecht leitet die Teilnehmer bei Atemübungen an Video: Susanne Rothweiler

Jeder Teilnehmer führt, seiner Tagesform entsprechend, die Bewegungen aus. Es weht ein leichter Wind im Rosengarten und so führen die „Kriegerstellung“, „Kobra“ oder der „Herabschauende Hund“ nicht zu Schweißausbrüchen.

Zur Dehnung und zur Stärkung des Gleichgewichts üben die Teilnehmer den dreibeinigen Hund Video: Susanne Rothweiler

Die Yogalehrerin erinnert immer an die Atmung. Mit dem Klang der Klangschale und drei intensiven, langgezogenen Oms beschließt Nadine Knecht die Yoga-Stunde. Das Om soll zum Ende der Stunde nochmals den Einklang für Körper, Geist und Seele durch Vibration festigen.

Das sagen die Teilnehmer

Janne Hilken, Pia Marie Broghammer und Zeljka Zinser sind begeistert vom Yoga am Morgen. Janne Hilken fand, dass die Yoga-Stunde mit Dehnungsübungen und Entspannungsphasen ein richtig guter Start in den Tag sei.

Für Pia Marie Broghammer sind die Übungen ein wenig anstrengend, aber es hat ihr geholfen, den Kopf frei zu bekommen und ruhiger zu werden. Yoga in der Natur mit zwitschernden Vögeln und der Berührung von Gras sei viel besser als in einem geschlossenen Raum.

Janne Hilken, Pia Broghammer und Zeljka Zinser sind begeistert vom Yoga am Morgen | Bild: Susanne Rothweiler

Bei Zeljka Zinser klappt es am Anfang der Stunde nicht mit der gleichmäßigen Atmung, da sie mit ihren Gedanken noch bei der Arbeit ist. Durch einen Schmetterling und die Vögel sei auch sie zur Ruhe gekommen. Die Yoga-Stellungen hätten sie gestärkt und nun kann die Woche weitergehen.

Katja Rüter aus Villingen ist Flugbegleiterin und hat gerade frei. Da sie öfters Yoga praktiziert und Nadine Knecht kennt, sei sie zu Yoga am Morgen gekommen. Sie sagt, dass Knecht die Stunde im Rosengarten super gemacht habe. Für Rüter ist es wichtig, regelmäßig Yoga zu praktizieren, um gelenkiger zu bleiben.

Die Yogalehrerin Nadine Knecht (links) sieht nach den Teilnehmern. Katja Rüter (rechts) ist eine der fortgeschrittenen Teilnehmerinnen. Doch die Veranstaltung ist auch für Anfänger gedacht. | Bild: Susanne Rothweiler

„Fit in den Feierabend“ in Schwenningen

Wer eher abends Lust auf Yoga hat, kann donnerstags an „Fit in den Feierabend“ von 17.30 bis 18.30 Uhr in Schwenningen teilnehmen.

Wann und wo gibt es die Yoga-Stunden? „Yoga am Morgen“ findet bis zum 19. Juli mittwochs von 9 bis 10 Uhr im Rosengarten, Höhe Kalkofenstraße 22 in Villingen statt. „Fit in den Feierabend“ findet auf der Möglingshöhe, Höhe Salinenstraße 80 in Schwenningen, bis zum 20. Juli donnerstags zwischen 17.30 und 18.30 Uhr statt. Es sind keine Yoga-Vorkenntnisse erforderlich. Zu beiden Veranstaltungsformaten ist keine Anmeldung nötig. Die Teilnahme kostet nichts.

Das Villinger Hubenloch ist ein Idyll und für Yoga bestens geeignet. | Bild: Susanne Rothweiler

Kooperation von Stadt und AOK

Die Veranstaltungen „Yoga am Morgen“ und „Fit in den Feierabend“ sind Pilotprojekte, die von der Stadtverwaltung und der AOK organisiert werden. Dirk Scherer von der AOK will damit die kommunale Gesundheitsförderung unterstützen.

In größeren Städten wie Karlsruhe und Stuttgart gebe es bereits „Sport im Park“, erklärt Felicitas Heinrich von der Stadtverwaltung. Beim Yoga könne eine Gruppe zusammen sein und sich trotzdem entsprechend ihrer Fitness bewegen.

Falls das Angebot „Sport im Park“ auch hier weiterhin gut angenommen wird, will die Stadtverwaltung weitere Projekte in Angriff nehmen, sagt Felicitas Heinrich.