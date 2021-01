Nachdem in diesem Jahr die Narren auf Umzüge und das Treiben durch die Gassen verzichten müssen, soll dennoch ein Stück Fasnet in die Stadt gebracht werden, meint die Verwaltung in einer Pressemitteilung. „Auch wenn wir schweren Herzens in diesem Jahr auf die geliebten Hohen Tage in der gewohnten Form verzichten müssen, haben wir uns etwas Besonderes überlegt“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth. Neben vielen geschmückten Schaufenstern in den Geschäften der Einzelhändler wurde auf Initiative von mehreren Personen und Vereinen von der Stadtverwaltung entschieden, die 30 Weihnachtsbäume in der Villinger Innenstadt bis nach der Fasnet stehen zu lassen. Und nicht nur das: Denn aus den Weihnachtsbäumen werden jetzt Fasnetbäume.

Im Stadtbezirk Schwenningen verschönern bereits zwei Narrenbäume den Marktplatz am Rathaus und den Muslenplatz, auch in Villingen wurde die Tanne beim Betten Gebers bereits dekoriert. Vereine, Stüblebesitzer, Kindergärten, Schulen und andere haben nun die Möglichkeit, kostenfrei einen Baum zu reservieren und diesen ab Montag, 25. Januar, als Fasnetbaum zu schmücken. Farbenfroh, individuell und einzigartig dürfen die Tannen und Fichten werden, denn die Botschaft der Aktion ist klar: D‘ Fasnet hät kei Loch. Eine Teilnahme an der Aktion ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Koordiniert wird die Aktion von der Stabsstelle Stadtmarketing. Das Anmeldeformular, zu finden auf der städtischen Website unter www.villingen-schwenningen.de, ist zwingend von den Gruppen auszufüllen.

Beim Dekorieren und Abschmücken sind einige Regeln einzuhalten: Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass während der Aktion die derzeit geltenden Corona-Verordnungen sowie die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden. Zur Vermeidung von unerlaubten Ansammlungen im Sinne der Corona-Verordnung dürfen deshalb maximal zwei Personen beim Anbringen und Entfernen des Schmucks beteiligt sein. Zudem muss die Standsicherheit des Baumes zu jederzeit gewährleistet sein.

Das Anbringen und Entfernen des Schmucks muss ohne Leitern erfolgen, das heißt, es darf keine Leiter an den Baum angelehnt werden. Auch darf der Baum nicht bestiegen werden. Als Dekoration dürfen keine windanfälligen oder schweren Gegenstände verwendet werden. Auch von Glas, Elektrizität oder Farbe ist abzusehen. Ansonsten sind den Dekorateuren kaum Grenzen gesetzt. Ab Aschermittwoch muss der Schmuck von den Gruppen rückstandsfrei entfernt werden, da die Bäume nach der Aktion weiterverarbeitet werden. Bei Fragen steht die Stabsstelle Stadtmarketing telefonisch unter (07720) 82 23 48 oder per Mail an stadtmarketing@villingen-schwenningen.de zur Verfügung.