28 Flüchtlinge haben jetzt eine feste Arbeitsstelle: Jobclub VS blickt auf erfreuliche Bilanz zurück

Mit Weitblick und dem Sinn für gesellschaftliche Notwendigkeiten engagiert sich seit 2017 der Jobclub VS für die Integration von Flüchtlingen aus Afrika und den Bürgerkriegsgebieten in Afghanistan und Syrien. Auch in Coronazeiten ruht das Wirken der fünf aktiven Vereinsmitglieder nicht. Vorsitzender Christian Utischill umriss in einer Videopressekonferenz die Arbeit der vergangenen Jahre und die laufenden Projekte.