Nach Jahren rückläufiger Gäste-Übernachtungen geht es wieder aufwärts. Im Frühjahr 2018 konnte der Tourismus in der Stadt Villingen-Schwenningen ein sattes Übernachtungsplus von über 28 Prozent verzeichnen. Dies teilt jetzt die Wirtschafts- und Tourismus-Gesellschaft (WTVS) der Stadt mit. Als Hauptgrund gilt die Erweiterungen der örtlichen Hotels sowie das neue Holiday Inn Hotel neben dem Zentralklinikum.

In den Monaten Januar bis Mai 2018, so heißt es in dem Bericht der WTVS, zählte das Statistische Landesamt im Stadtgebiet 58 571 Übernachtungen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 45 462. Damit stiegen die Zahlen in Villingen-Schwenningen deutlich stärker als bei dem insgesamt boomenden Schwarzwaldtourismus.

„Es freut mich, dass sich die zahlreichen privaten Investitionen in die touristische Infrastruktur nun auszahlen“, erklärt Beate Behrens, die Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS). In den vergangenen Jahren wurde nicht nur in die großen 4-Sterne-Häuser Dormero und Holiday Inn investiert, auch abseits der Ketten haben Hoteliers ihre Häuser modernisiert oder neue eröffnet. „Mit dem Projekt Green Hotel wird eine Angebotslücke im Budget-Segment geschlossen, die durch die Schließung der Jugendherberge entstanden ist. Dann sind wir in Villingen-Schwenningen beim Übernachtungsangebot nochmal deutlich breiter aufgestellt“, blickt Behrens optimistisch in die Zukunft.

Wie berichtet, sind die Verhandlungen der Stadt mit Jugendherbergswerk über eine Nachfolgeeinrichtung für die geschlossene "JuHe" in der St. Georgener Straße zwar gescheitert. Mit dem geplanten "Green Hotel", das nächstes Jahr in Schwenningen neben der Eishalle gebaut werden soll, "bekommen wir aber eine Lösung, die das Thema Jugend- und Gruppenreisen in unsere Stadt attraktiv macht", sagt Michael Vogt, bei der WTVS zuständig für die Wirtschaftsförderung in der Stadt. Nach dem zumindest vorläufigen Scheitern eines Wohnmobil-Stellplatzes auf der Brigach-Insel an der Villinger Mühlenstraße will die WTVS das Thema weiter verfolgen. "Wir untersuchen jetzt alternative Standorte", bestätigte Vogt. "Ein solcher Platz würde dem Tourismus in der Stadt einen weiteren Schub geben."

Neben dem starken Geschäftstourismus gewinnt das Thema Natur nach Feststellung der WTVS touristisch an Bedeutung. Die Stadt sei der ideale Ausgangspunkt, um das Rad- und Wanderparadies des Schwarzwald-Baar-Kreises mit seinen über 30 Wanderrouten und ebenso vielen Radtouren zu erkunden. Die Stadt investiere deshalb in die Wander- und Radwege vor Ort. So hat die WTVS in diesem Jahr entlang des Genießerpfads Waldpfad Groppertal fünf neue Himmelsliegen installiert, die zum Entspannen einladen. Der Premiumwanderweg gewinne dadurch weiter an Qualität. Für den ebenfalls beliebten Neckartalradweg werde die 5-Sterne-Auszeichnung angestrebt.

„Die städtischen Investitionen machen als Tourismusförderung Sinn, denn die Beherbergungsbetriebe brauchen neben dem klassischen Geschäftstourismus für den Erfolg weitere Standbeine“, erläutert Beate Behrens. Aber nicht nur die Tourismusbranche profitiert von den steigenden Zahlen an Gästen. „Das ist Stadtmarketing im besten Sinne“, ist Behrens überzeugt: „Viele Unternehmen vor Ort klagen über Probleme bei der Anwerbung von Fachkräften. Wie könnten wir potentielle Neubürger besser von der Lebensqualität unserer Stadt überzeugen, als wenn sie diese vor Ort hautnah erleben?“

Übernachtungen Von Januar bis Mai 2018 wurden in den Herbergsbetrieben der Doppelstadt mit mehr als neun Betten 58 571 Übernachtungen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es 45 462. Zuvor sind die Übernachtungszahlen von 2015 bis 2017 aufs ganze Jahr betrachtet deutlich zurückgegangen. Von gut 146 000 auf knapp 134 000. Dieser Trend dürfte sich aber 2018 umdrehen. Die durchschnittliche Verweildauer der Gäste in VS liegt bei 1,9 Tagen.

