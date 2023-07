Motivierte Läufer in bunten T-Shirts und originellen Kostümen sorgten für ein ganz besonderes Bild am Messegelände: Zur sechsten Auflage des Badeparadies-Schwarzwald-Firmenlaufs Villingen-Schwenningen begaben sich in diesem Jahr 2553 Kolleginnen und Kollegen gut gelaunt auf die Fünf-Kilometer-Laufstrecke. Im Anschluss wurden die Sieger des Abends im Ziel und bei der Siegerehrung bejubelt. Das berichten die Macher in einer Pressemitteilung.

Für den Erfolg in Schwenningen stehen die drei Komponenten Sport, Party und Team. So begann die Party schon vor dem Startschuss auf der Bühne mit der Live-Band Nightunes. An der Startlinie brachte DJ Stefan Kindler die Teilnehmer und Zuschauer in Feierlaune. Den letzten Sekunden vor dem Lauf fieberten alle gemeinsam entgegen, bis Jochen Brugger, Geschäftsführer Badeparadies Schwarzwald, den Startschuss gab und die Läufer auf die Strecke schickte.

Die gute Stimmung ließ auch entlang der Strecke nicht nach. Für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgte ein mobiler DJ. Bereits im Starterfeld waren die größten Teams deutlich sichtbar. Die meisten Läufer konnte das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit 70 Teilnehmern motivieren, gefolgt von Metz-Connect mit 114 Mitarbeitern. Mit 98 Teilnehmern konnte die Stiftung St. Franziskus ihren sportlichen Ehrgeiz unter Beweis stellen. Im Ziel angekommen, erhielt jeder eine wohlverdiente Medaille sowie ein Getränk.

„Die vielen gut gelaunten Sportler im Ziel zu sehen, ist ein spektakuläres Bild. Die Resonanz der Unternehmen nach den letzten drei Jahren mit Einschränkungen ist herausragend und zeigt einmal mehr, wie wichtig Teamgeist, gemeinsame Ziele und regionales Engagement für die Unternehmen sind“, erklärte Ralf Niedermeier von der ausrichtenden Agentur N Plus Sport GmbH.

Neben den größten Läuferteams wurden bei der Siegerehrung die Unternehmen prämiert, die in Sachen Nachwuchsförderung ganze Arbeit geleistet haben. Platz 1 der Wertung Azubi-Superstar ging an das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit 27 jungen Firmenläufern. Den zweiten Platz belegte die „Waldeck“-Klinik Bad Dürrheim mit 17 sportlichen Azubis, gefolgt von Waldmann Lichttechnik, die neun Azubis an den Start brachte. Die kreativsten Köpfe wurden in der Königsdisziplin Kreativpreis ebenfalls mit einem Pokal belohnt. Auf den ersten Platz schaffte es das Team des Badeparadies Schwarzwald, das sich als riesige Quietscheente auf die Strecke wagte. Ebenfalls konnte das Team vom Deutschen Roten Kreuz als Sanitäter mit seiner Kreativität überzeugen und sicherte sich so den zweiten Pokal. Pfeffer & May liefen als Wärmepumpen und Badewannen auf den dritten Platz des Siegertreppchens.