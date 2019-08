von Rüdiger Fein

Ob die Staatsanwaltschaft dieses Urteil anfechten wird, werde der zuständige Ermittler entscheiden, so der, bei der Verhandlung gegen einen 25-jährigen Angeklagten anwesende, Staatsanwalt. Das Schöffengericht Villingen war in seiner Urteilsfindung gegen einen erheblich vorbestraften Mann aus Villingen doch deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft geblieben.

Mit der Forderung nach einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, die in dieser Höhe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann, hatte der Ankläger ein deutliches Zeichen gesetzt und auf das nicht unerhebliche Vorstrafenregister des geständigen Mannes reagiert.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt in nicht geringen Mengen mit Drogen gehandelt zu haben. Und das, obwohl er damit gegen drei offene Bewährungen verstoßen hatte. Zwar gab es auch strafmildernde Gründe wie das vorzeitige Geständnis und die eigene Drogenabhängigkeit, für deren Bekämpfung der Angeklagte aktuell einen Therapieplatz in Aussicht hat.

Aber, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer: „Ich sehe, dass der Angeklagte sich auch von der Aussicht auf eine langjährige Haftstrafe nicht hat beeindrucken lassen.“ Die Verteidigung hatte angesichts der anstehenden Therapie und einer in Aussicht stehenden positiven Sozialentwicklung des Mandanten für eine noch zur Bewährung aussetzbaren Strafe plädiert.

Den Abschluss einer Ausbildung zum IT-Systemkaufmann sollte man nicht gefährden und der wieder hergestellte Kontakt zur Mutter werde sich auch positiv auswirken, so der Rechtsanwalt. Das Urteil des Schöffengerichts lautete dann auf zwei Jahren Freiheitsentzug, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung.

Richter Christian Bäumler sprach bei der anschließenden Urteilsbegründung dann auch von einer allerletzten Chance. „Seien Sie sich im Klaren darüber, dass bei einem erneuten Bruch der Bewährung eine bis zu achtjährige Gefängnisstrafe auf Sie wartet“, ermahnte er den Angeklagten. Auch ein Abbruch der angeordneten Therapie sei dann als Verstoß zu werten.