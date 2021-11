35 Sporthallen und Gymnastikräume und 30 Sportplätze betreibt die Stadt Villingen-Schwenningen aktuell. Am Mittwoch, 10. November, ab 18.15 Uhr, kommt in der Neckarhalle in Papier auf den Tisch, das den Sportbetrieb für Vereine und Gruppierungen verteuern könnte.

Offenbar wird an dem Projekt im Rathaus mit heißer Nadel gestrickt: Die Papiere zur Sitzung sind am Mittwoch nur unvollständig veröffentlicht. Noch zurückgehalten werden die konkreten Nutzungsverordnungen für die städtischen Sporthallen.

Gebührenerhöhungen betreffen aber nicht die Kinder- und Jugendgruppen. Diese Kosten werden weiter zu 100 Prozent von der Stadt getragen. Die Erhöhungen bleiben dem Erwachsenensport vorbehalten. | Bild: Turnverein 1848

Vor einer Erhöhung der Tarife müssen die Stadträte mitspielen. Grundsätzlich gibt es bei den Volksvertretern dazu insofern Bereitschaft, als die Verwaltung zuletzt bei vielen Gelegenheiten zum Sparen anhalten wurde. Ob die Räte nun auch den Sportbetrieb für die 23.000 Mitglieder der VS-Sportvereine anheben, ist abzuwarten. Dass die Clubs in den Coronazeiten schwer zu kämpfen haben mit sinkenden Mitgliederzahlen und teils hohen Fixkosten wurde seit Ausbruch der Viruskrise im März 2020 immer wieder in der Stadt thematisiert.

Seit April wird über die neuen Gebühren debattiert

Die bestehenden Richtlinien seien seit 2006 weitgehend unverändert, betont die Verwaltung vor der Sitzung. Zudem habe der Gemeinderat immer wieder über die Jahre Einzelbeschlüsse zur Unterstützung von Vereinen in besonderen Situationen gefasst, das Gesamtregelwerk sei deshalb von vielen Ergänzungen geprägt, die nun zusammengefasst werden könnten, wirbt das Rathaus für einen neuen Beschluss. Schon im April 2021 habe sich der Sportbeirat mit der neuen Förderung befasst. Ein Arbeitskreis habe im Anschluss die noch offenen Punkte thematisiert.

In einem der bislang veröffentlichten Papiere des Sportamts heißt es, dass nach den bisherigen Regeln „Gesamtaufwendungen von bis zu einer Million Euro“ für die Zuschüsse entstünden. Durch das neue Regelwerk „kann die Gesamtsumme um bis zu 425.000 Euro verringert werden“, wird weiter wörtlich dargestellt.

Die Verteuerung soll in Stufen kommen

In Fünf-Prozent-Schritten bis 2027 soll die Anhebung in der Folge eines zustimmenden Beschlusses der Räte an die Vereine berechnet werden. Begonnen werden soll mit der Berechnung von 25 Prozent der Vollkosten. Schlussendlich bedeute dies dann eine Erhöhung der Nutzungsentgelte auf 50 Prozent der Vollkosten im Erwachsenenbereich, heißt es im Beschlussvorschlag des Rathauses an die Räte wörtlich.

Die Regelungen sollen rückwirkend in Kraft treten. Ab dem 1. Oktober 2021 will das Rathaus die neuen Tarifierungen berechnen, heißt es weiter.

Städtische Zuschüsse erhalten auch Organisationen wie Schützenvereine. Umstritten war bei der Erstellung des neuen Regelwerks öffenbar der Bereich der Kunsteisbahn. Inwieweit sich hierzu im Verwaltungsausschuss am Mittwoche kommende Woche eine Lösung finden lassen wird, bleibt offen.

Die Verwaltung umhüllt die Teuerungsschritte so: Ein neues Vertragswerk sei transparent und nachvollziehbar für alle Betroffenen. Unterstrichen wird in den Papieren mehrfach, dass Kosten für Kinder- und Jugendsport kostenfrei für die Vereine sein soll.

Im August gab es gegenüber dem SÜDKURIER erste Kommentare zu den sich abzeichnenden Erhöhungen. Villingens Turnverein und Schwenningens Turngemeinde äußerten sich extrem kritisch. Im Villinger Turnverein war die Rede von Gebührenerhöhungen von bis zu 500 Prozent. Aus Trainerkreisen in Schwenningen wurde die Frage aufgeworfen, ob Sport damit in VS zum Luxusgut werde.