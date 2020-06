von Cornelia Putschbach

Der Wunsch, diese eine Nacht hätte nie stattgefunden war am späten Mittwochvormittag im großen Sitzungssaal des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen ebenso deutlich zu spüren wie das völlige Unverständnis für das, was vor etwas mehr als einem Jahr an der alten Vöhrenbacher Straße in Villingen geschah. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christian Bäumler hatte über die strafrechtlichen Folgen einer Tat zu befinden, die über die Region hinaus Schlagzeilen machte.

Zwei Freunde hatten sich damals in einem Waldstück verabredet um zunächst die Freundin des einen erheblich zu erschrecken und außerdem um anschließend Schießübungen zu machen. Zum Einsatz kam eine vollautomatische Schusswaffe mit Schalldämpfer, Laserzielgerät und Suchscheinwerfer. Äußerst tragische Folge: Weil er den Umgang mit solch einer Waffe, die auch als Sturmgewehr oder Kriegswaffe bezeichnet wird, nicht gewohnt war, erschoss einer der beiden Freunde versehentlich den anderen.

Die Freundin des Erschossenen musste dies miterleben. Nach dem Vorfall flüchtete der damals 22-jährige und jetzt verurteilte Angeklagte zunächst, kehrte aber schnell zum Tatort zurück und legte ein vollumfängliches Geständnis ab. Strafrechtliche Folge für ihn ist nun die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 3000 Euro an den Verein „Frauen helfen Frauen“ bezahlen.

Der Ablauf des verhängnisvollen Abends ist unumstritten. Vor Gericht er wie folgt geschildert: Das Opfer, ein junger von Waffen faszinierter Mann, verabredete sich mit seinem Freund, dem jetzigen Verurteilten. Er versprach, dass dieser nach eigenen Angaben im Hinblick auf Waffen völlig unbedarfte, aber doch einigermaßen faszinierte, an diesem Abend eine der Waffen ausprobieren durfte. Zur Bedingung wurde gemacht, dass zuvor die Freundin des später Getöteten erschreckt werden sollte.

Mit einem Drehmomentschlüssel in der Hand überfiel der Freund dann im Waldstück das Pärchen. Der später Getötete schoss mit dem Sturmgewehr zweimal auf den vermeintlichen Angreifer, zielte aber absichtlich daneben. Die Freundin erschrak erheblich, als der Angreifer zunächst angeblich tot zu Boden ging und kurz darauf gemeinsam mit dem Waffennarr in Gelächter ausbrach. Dann folgten die verabredeten Schießübungen auf Getränkedosen. Zehn bis zwölf Minuten hätten diese gedauert, berichtete die Verteidigerin aus den Prozessakten. Fünf bis sechs Minuten davon habe der jetzt Verurteilte die unter Anleitung seines Freundes Waffe bedient.

Beim Zurückgeben der Waffe kam es dann zum Unglück. Wohl versehentlich stellte der Verurteilte den Modus der Waffe auf Automatik um. Das Band der Waffe hatte sich in seiner dicken Winterjacke mit Kapuze verfangen. Dabei lösten sich in sehr schneller Folge die Schüsse. Acht Geschosse trafen den Waffenbesitzer an mehreren Stellen des Körpers. Drei weitere streiften ihn. Zwei andere trafen sein in unmittelbarer Nähe stehendes Fahrzeug, in dem die noch immer vom Streich geschockte Freundin wartetet.

Nach der Festnahme verbrachte der Verurteilte zunächst drei Tage in geschlossener psychiatrischer Behandlung, weil die ermittelnden Polizisten Suizidgefahr sahen. Ambulante Gespräche bei einem Psychologen folgten, schilderte der Angeklagte. Mittlerweile komme er mit der Erinnerung an das Geschehene ganz gut zurecht, es sei „aber schwierig“, sagte er auf Nachfrage des Richters. Schwieriger ist für die Freundin des Opfers. Sie versuche nicht mehr über das Erlebte nachzudenken, sagte sie bei ihrer Vernehmung. Eigentlich liebe sie den Wald und die Natur. Mittlerweile habe sie aber Angst davon in den Wald zu gehen. Auch Dunkelheit bereite ihr Angst. Es gehe ihr außerdem nicht aus dem Kopf, was sich die beiden Freunde dabei gedacht hätten, sie so hereinlegen zu wollen.

Die Verurteilung durch das Schöffengericht zu einer für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von einem Jahr erfolgte jetzt maßgeblich wegen des Führens der Waffe. Dieser Fall zeige deutlich, warum das Gesetz dafür ein hohes Strafmaß vorsehe, so Richter Bäumler. Mit solchen Waffen, so Bäumler weiter, werden zum Beispiel die Massaker an Schulen verübt. Bei der Wertung der ebenfalls der Strafe zugrunde liegenden fahrlässigen Tötung spielte die Initiierung und das Mitverschulden des Getöteten eine wesentliche Rolle. Es sei großes Glück, das hier nicht mehr passiert sei, betonte Richter Bäumler. Zur Bewährung habe man die Strafe ausgesetzt, weil der Angeklagte nicht wesentlich vorbestraft ist.