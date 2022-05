VS-Schwenningen vor 1 Stunde

22-Jähriger setzt sich nach Kokainkonsum ans Steuer – Die Beamten haben Drogenschnelltests dabei

Nach dem aufsichtserregenden Fall einer Frau, die in Villingen mit 5,2 Promille am Steuer gestoppt wurde, haben Beamte nun einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer in Schwenningen aus dem Verkehr gefischt.