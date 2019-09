Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vöhrenbach und Villingen-Schwenningen, Ortsteil Herzogenweiler. Der Fahrer eines älteren, hoch motorisierten Audi war laut Polizei am Ausgang einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich der Wagen mehrfach in dem angrenzenden Grünstreifen und kam erst nach über einhundert Metern zum Stehen.

Der 19-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wurden nur leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Ein weiterer 22-jährige Mitfahrer, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Zur weiteren Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Feuerwehr Villingen und den Teilwehren aus Pfaffenweiler und Herzogenweiler war mit sieben Fahrzeugen und 41 Mann im Einsatz. Das DRK war mit vier Fahrzeugen, besetzt mit einem Notarzt und sieben Rettungssanitätern zur Versorgung der Verletzten im Einsatz. Die Kreisstraße war bis gegen 2 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.